L’amara Luciana

7 Marzo 2023

Da trentanni ormai la Luciana nazionale spavaldamente buca lo schermo pubblico e privato, privilegiatissima lei ad essere intima amica della regina Maria è forse l’unica star televisiva che si può permettere di aprire le buste al sabato sera in mediaset e chiudere zompettando sulla scrivania i battenti della domenica sera della rai.

Una sorta di bruttina stagionata con la sindrome di Bridget Jones, Luciana Littizzetto da Torino con il suo umorismo culinario condito da un cameratismo da caserma per signorine perbene, da sempre prende di mira le bellone da calendario prima e da social poi per farne una beffa apparentemente caustica ma sostanzialmente innocua, conformista e rassicurante.

Se ridicolizza Belen fintamente per caso in mutande si prende il merito al massimo di una frecciatina ma non smonta niente del meccanismo becero e feroce della sovraesposizione mediatica e del narcisismo contraffatto per autostima.

Nessun Re resta nudo e tutto torna al suo posto: la bella è bella ma capricciosa, la bruttina pungente ma lagnosa e in mezzo scorre un’umanità che trasloca nei programmi televisivi prima e nei social ora le tribolazioni del quasi esistere.

Ma davvero pensava di farla franca la Littizzetto nazionale ? Questa comica ma anche attrice e poi scrittrice e conduttrice radiofonica, questa nave ammiraglia della televisione italiana che adesso, come ogni Titanic che si rispetti ha trovato il suo iceberg che si chiama, ricordiamocelo, Noemi Mariani alias @mangiapregasbatty?

Il fatto è semplice: nella liturgia sempre funebre della domenica sera, la Luciana nazionale ha fatto il madornale errore di copiare il format instagram della Mariani, ironizzando sulla tetra questione dei costi assurdi del mercato immobiliare ha inanellato battute letteralmente identiche a quelle delle stories di @mangiapregasbatty aizzandosi così contro quello che una volta era “il popolo del web” e ora , forse, delle partite iva e delle tutele inesistenti dei propri diritti, anche d’autore.

Il fatto di copiare un format da instagram pensando di passare inosservati non mostra solo la corda di un talento usurato, ma indica anche la totale incomprensione dei tempi.

Esattamente come chi ha criticato la Ferragni a Sanremo in qualità di conduttrice televisiva, senza capire che lei era lì come un francobollo appiccicato sulla lettera di condoglianze che Instagram mandava a quel canto del cigno della televisione che Sanremo rappresenta totalmente, così la comica torinese, pensando bellamente di prendere un format non protetto da copy perché la televisione, e quindi lei, potevano pescare idee dal brodo dei social in quanto in posizione di dominio, non ha capito che a bollire in quel brodo da cui ha pescato ci sono lei e la sua televisione.