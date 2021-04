Fifa21, nel weekend Timvision trasmette in diretta la finale per la eNazionale

16 Aprile 2021

La eNazionale Fifa 21 powered by Timvision è giunta ad un momento chiave della stagione. Dopo i tornei di selezione per la eNazionale Tim Vision Pes, nel weekend sarà proprio la volta delle selezioni finali per decretare la nuova eNazionale Fifa 21. I tornei di qualificazione hanno visto sfidarsi oltre 2800 partecipanti che hanno giocato in modalità FUT (FIFA Ultimate Team).

Sabato i trentadue finalisti, sedici per PlayStation 4 e altri sedici per Xbox, saranno inseriti in otto gironi da quattro squadre. I primi due classificati di ogni girone accederanno poi ai quarti di finale. Domenica invece si disputeranno le semifinali e le finali. I vincitori, due per PlayStation 4 e uno per Xbox, andranno a formare la nuova eNazionale Fifa 21 Powered by Timvision. Sarà l’epilogo di un lungo percorso, che dopo otto tappe online ha visto i 32 eplayer qualificati dalla prima fase affrontare i 32 vincitori delle qualifiche 2020.

Le gare saranno trasmesse dalle ore 15 di sabato 17 aprile in live streaming su Timvision, sul sito della eNazionale e sul canale Twitch della FIGC. A raccontare le emozioni delle due giornate di gara sarà una squadra di caster di cui farà parte anche il giornalista Pierluigi Pardo. Questo weekend conosceremo così gli azzurri che rappresenteranno l’Italia nelle competizioni ufficiali di quest’anno. Il primo impegno che vedrà coinvolta la squadra italiana saranno le gare di qualificazione per la Fifa e Nations Cup, massima serie del circuito competitivo internazionale di Fifa nel quale l’Italia dovrà confrontarsi con i giocatori del resto del mondo.

Su Timgames, invece, arriva in esclusiva streaming dal 19 aprile l’ultimo capitolo di Modern Combat di Gameloft. La celebre saga nel corso della sua storia, ha stabilito record di download in tutto il mondo, diventando una vera e propria pietra miliare per il genere.

Modern Combat 5: Blackout è il quinto capitolo della pluripremiata saga di sparatutto sviluppato da Gameloft, si tratta del seguito di Modern Combat 4: Zero Hour, già disponibile su TimGames insieme a molti altri titoli Gameloft tra cui Asphalt 9: Legends, Real Football e Dungeon Hunter 4. L’azione spettacolare e le frenetiche battaglie che contraddistinguono da sempre la serie arrivano per la prima volta sul cloud con una ricca modalità multiplayer e per i clienti Tim. Dai canali di Venezia alle strade di Tokyo, il mondo intero sarà una zona di guerra in cui i giocatori potranno vivere un’epica campagna in giocatore singolo e intensi duelli in multiplayer online.

Tigames è il servizio di cloud gaming che permette ai clienti Tim di giocare in streaming ad un ricco e variegato catalogo di videogiochi per tutta la famiglia, direttamente sulla propria tv o sul proprio smartphone, senza la necessità di acquistare dischi fisici né di scaricare software da uno store. Collegandosi alla propria linea fissa infatti o alla rete mobile, basterà avviare l’applicazione Timgames sul proprio Timvision Box collegato alla tv o sul proprio smartphone per cominciare a giocare, ovunque ed in qualsiasi momento, ad un unico catalogo sempre aggiornato di giochi.

I clienti Tim così potranno sperimentare l’emozione del gaming competitivo online e sbloccare moltissime armi, armature e possibilità di personalizzazione, senza acquisti, grazie alle tantissime sfide multiplayer offerte da Modern Combat 5.

