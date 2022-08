Colombia : riuscirai a uscire dalle tue sabbie mobili?

17 Agosto 2022

Alla fine del mese scorso è stata presentata la relazione della commissione per la verità e la giustizia della Colombia. Quest’ultimo concretizza l’impegno di porre le vittime al centro dell’accordo di pace, la chiave per gettare le basi della riconciliazione e della costruzione di una vera pace in Colombia. Queste basi ora devono essere implementate all’interno delle sabbie mobili in cui sopravvive il popolo del “cortile dietro casa” più sfruttato degli Stati Uniti.

“Presto capiremo che siamo una grande famiglia con zii, cugine, nonni e sorelle molto diversi da noi, ma che tutti possiamo sederci a mangiare una domenica, alla fine di una lunga settimana in cui si è creato un nuovo mondo, c’è stata tempesta, crisi, pianto e guerra, ma alla fine si potrà offrire la pace e la speranza di ciò che verrà. Il cambiamento è già iniziato[1]”, ci raccontava, pieno di emozione, Felipe Román Lozano, giovane colombiano, dopo i risultati delle elezioni presidenziali colombiane.

E Felipe Román Lozano è lungi dall’essere l’unico colombiano ad entusiasmarsi per gli ultimi cambiamenti avvenuti nel suo Paese, che vanno di pari passo con la pubblicazione del Rapporto della Commissione di Verità e Giustizia.

Forse l’entusiasmo di Filippo non tiene conto che, anche se il cambiamento è iniziato, ora viene la parte più difficile.

Ora bisogni che diventi realtà.

Ora inizia, per la società e le autorità dello Stato, il compito di diffondere e sviluppare le raccomandazioni della Relazione della Commissione della Verità, per ottenere la piena attuazione dell’Accordo di Pace e per eradicare la violenza dai territori: un lungo cammino nella giungla oscura di una realtà sociale che appartiene a un sistema economico che ha poco a che fare con gli accordi di pace.

I crescenti livelli di violenza perpetrati da gruppi armati non statali e organizzazioni criminali nelle aree rurali della Colombia continuano ad avere un impatto devastante, in particolare su donne e bambini, popoli indigeni, afro-discendenti, leader della comunità e difensori dei diritti umani.

E non è solo l’ONU a dirlo in un rapporto pubblicato in questi giorni. Sono le madri, i padri, le sorelle e i fratelli delle vittime, che continuano a chiedere giustizia, una giustizia che continua a sembrare impossibile e utopica anche se la relazione è già stata pubblicata.

Il governo entrante, che assumerà la carica il mese prossimo, dovrà dare priorità alla lotta contro questa violenza. E questo compito è lungi dall’essere evidente e semplice.

Il governo entrante dovrà rispondere rapidamente alle famiglie delle vittime.

Il governo entrante dovrà risolvere rapidamente le sue promesse.

Non ha molto tempo. Perché il popolo colombiano è stato represso per quasi 500 anni, e non può più aspettare.

E una delle domande che ci poniamo insieme al penalista e difensore dei diritti umani Juan Trujillo Cabrera, della Fondazione Puniendi, è come il governo riuscirà a mantenere le sue promesse.

L’articolo 4 del decreto 588 del 2017 stabilisce che la Commissione della Verità è un meccanismo extragiudiziale, pertanto le sue attività non avranno carattere giudiziario, né serviranno per l’imputazione penale dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale.

La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela.

La firma de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 vio una caída en la violencia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), los asesinatos se redujeron de 12.665 en 2012 a 1.238 en 2016. Pero en los últimos dos años, grupos armados no estatales y organizaciones criminales, muchas veces involucradas en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, han ampliado su presencia en varias regiones de Colombia.

Le popolazioni indigene e afro-discendenti sono state costrette a partecipare ad attività illecite e ad abbandonare le loro forme di vita tradizionali, come la pesca e la caccia.

Questo è il caso del popolo indigeno Nasa nel dipartimento del Cauca, che sono stati a lungo oggetto di minacce e attacchi.

Solo nei primi mesi di quest’anno, quattro leader Nasa sono stati uccisi. La violenza, il narcotraffico e le industrie estrattive minacciano il loro modo di vivere e, più in generale, la loro sopravvivenza.

Il sistema capitalista in cui viviamo non facilita nemmeno l’azione di un politico di sinistra.

In un mondo dove c’è la capacità di dare ad ogni abitante uno smartphone ma più di un terzo non ce l’ha; dove c’è la capacità di costruire abitazioni decenti per tutti gli abitanti ma sempre più aumentano quelli senza casa; dove vi è la possibilità di dare un sistema sanitario per tutti, continua essendo in molti paesi un lusso; dove c’è la capacità di dare istruzione e in generale soddisfare tutte le esigenze anche culturali, artistiche, ricreative e di intrattenimento… ma il sistema capitalista lo impedisce perché altrimenti muore come sistema.

I bisogni della popolazione sono fonte di ricchezza per il profitto di una minoranza.

Come agire in modo equo in un mondo che ha un sistema così disuguale?

La tua speranza avrà ragione, Felipe Román Lozano, nonostante continui a vivere in un sistema sociale che fa cadere ogni giorno più uomini nella povertà estrema?

Potremo davvero sederci, un giorno, tutti insieme, i più ricchi e i più poveri, e mangiare uno accanto all’altro allo stesso tavolo?

Spero che tu abbia ragione, Felipe Román.

[1] La musica della speranza, Felipe Roman Lozano, 5 Luglio 2022, Ventuno News (https://www.ventuno.news/2022/07/la-musica-della-speranza/)

Foto di Felipe Roman Lozano, Bogotá, Colombia, 2022