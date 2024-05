Banca Ifis chiude il primo trimestre dell’anno con 47 milioni di utile

9 Maggio 2024

Banca Ifis chiude il primo trimestre dell’anno con un utile netto di 47,18 milioni di euro, in aumento del 2,7 per cento rispetto ai 45,91 milioni contabilizzati nei primi tre mesi dell’esercizio precedente.

Il risultato netto della gestione finanziaria è salito da 165,85 milioni a 176,65 milioni di euro, mentre il margine di intermediazione è cresciuto del 5,4 per cento a 185,24 milioni di euro, grazie all’aumento del margine di interesse e del positivo contributo del settore NPL per 4,8 milioni di euro, nonché dall’incremento dei risultati derivanti dall’attività su strumenti finanziari per 3,2 milioni di euro.

A fine marzo 2024 il totale dei crediti verso la clientela valutati al costo ammortizzato era pari a 10,09 miliardi di euro, in flessione rispetto al saldo al 31 dicembre 2023 (10,62 miliardi).

Sempre a fine marzo 2024 il Common Equity Tier 1 era pari al 14,98 per cento dal 14,87 per cento di inizio anno, sulla base di un patrimonio netto di 1,74 miliardi di euro. Di conseguenza, alla stessa data l’istituto soddisfaceva i requisiti patrimoniali previsti dalla Banca d’Italia (CET1 del 9 per cento).