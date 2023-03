Pagamenti Digitali e Sicurezza, una Guida anti-frodi firmata da Intesa Sanpaolo

14 Marzo 2023

Fornire una guida per i pagamenti digitali, per effettuarli in maniera tranquilla e sicura. È con questo obiettivo che le Media & Assiociations Relations di Intesa Sanpaolo propongono una pubblicazione dal titolo “Pagamenti Digitali e Sicurezza – Guida per Prevenire Frodi e Truffe”. il testo costituisce la settima delle pubblicazioni che il gruppo bancario ha voluto mettere a disposizione di tutti i suoi stakeholders, affrontando tematiche di forte impatto sociale, economico e sostenibile. La guida esplora nel dettaglio, in maniera semplice ma esaustiva, sia i diversi metodi di pagamento sia le principali modalità di truffa, e come prevenirle. La prefazione è firmata da Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer, e Massimo Proverbio, Chief IT, Digital and Innovation Officer, e ve ne proponiamo un breve estratto.

Il progresso tecnologico nell’era digitale ha apportato significativi mutamenti nelle dinamiche sociali. Ai miglioramenti nella facilità e nella velocità di utilizzo dei principali dispositivi di uso comune, come gli smartphone e i pc di ultima generazione, si è purtroppo accompagnata, in tutto il mondo, una crescita dei tentativi di attacco, favorita dalla spesso inconsapevole cessione di informazioni personali riservate da parte dei consumatori.

Il fenomeno frodatorio è estremamente complesso e in costante evoluzione: i frodatori sono diventati sempre più abili nell’adattare il proprio metodo di attacco alle abitudini dei consumatori, per questo è importante conoscere i potenziali pericoli e sapere come proteggersi.

Il presente documento fornisce una panoramica delle principali minacce informatiche e rappresenta una guida sui pagamenti online e con carte e sulle relative frodi e truffe, un “vademecum” utile per supportare la comprensione della materia e della terminologia di riferimento. L’obbiettivo è rendere chiari i passaggi chiave dei processi di pagamento,

i fenomeni frodatori e le contromisure adottate dalla banca, al fine di migliorare la consapevolezza sia dei già clienti sia di chi si avvicina per la prima volta ai servizi digitali.

La guida è scaricabile nella sezione newsroom/presskit di Intesa Sanpaolo.