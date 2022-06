Looking4: viaggio in quattro tappe per i trent’anni di Fondazione Cariplo

7 Giugno 2022

Nel dicembre 2021 Fondazione Cariplo ha compiuto 30 anni. Un traguardo che la grande fondazione ex bancaria milanese – azionista di Intesa Sanpaolo e tra le principali sostenitrici del tessuto di no profit e imprese sociali del nord ovest – può davvero “celebrare” solo ora, con qualche mese di ritardo, a causa della coda lunga della pandemia. Un traguardo che è naturalmente l’occasione per un bilancio, un confronto coi suoi territori di elezioni, ed insieme un rilancio per incontrarsi di persona, confrontandosi con intelligenze e competenze nei vari campi di interesse, ma anche con le realtà associative e imprenditoriali sostenute lungo i decenni. È con questo spirito, quindi, che la Fondazione ha immaginato gli appuntamenti di Looking4, una giornata per ogni settimana di giugno, a cominciare da mercoledì 8 a Novara, e poi un momento di restituzione e festa il 14 luglio.

Gli appuntamenti saranno l’occasione per confrontarsi con uno degli impegni fondativi di Fondazione: “saper leggere la realtà e i suoi cambiamenti per imparare continuamente come essere utili e come generare valore per le comunità”. Un impegno declinato in diverse aree tematiche particolarmente rilevanti per l’azione storica della Fondazione, che saranno raccontate in quattro luoghi simbolici del territorio in cui Cariplo è particolarmente attiva. Novara, Cernobbio, Brescia e Pavia, prima dell conclusione a Milano, rappresentano infatti schematcamente i quattro punti cardinali e in qualche modo i “confini” del nordovest italiano, in cui la presenza della Fondazione – storicamente lombarda per nasciat e vocazione – è più tangibile.

L’evento, dunque, si articola in quattro giornate in diverse città, ciascuna dedicata a una delle tematiche chiave su cui la Fondazione Cariplo è impegnata – ambiente, servizi alla persona, ricerca, cultura – ma “con un approccio fortemente intersettoriale, come chiede quest’epoca della complessità”. L’obiettivo del percorso – si legge sul sito che annuncia Lookin4 – è quello di offrire uno spazio di incontro e confronto per guardare insieme al futuro, ascoltare, confrontarsi, farsi ispirare e “contaminare” per giungere alla creazione di un “Atlante dei bisogni e delle risorse delle comunità di domani”.

8 Giugno: L’età giusta a tutte le età – Novara. Key Note Speech: Giancarlo Blangiardo, presidente Istat