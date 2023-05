Salone Internazionale del Libro di Torino: dal 18 al 22 maggio la cultura vola

17 Maggio 2023

Giunta alla sua trentacinquesima edizione, la rassegna libraria conterà oltre 1.400 eventi con tantissimi nomi illustri presenti. Tema centrale di quest’anno : “Attraverso lo specchio” in onore del fantastico mondo narrato da Lewis Carroll in “Alice nel paese delle meraviglie”. La Puglia parteciperà con 40 case editrici

Torino– Dal 18 al 22 maggio 2023, Torino torna a respirare cultura, con la trentacinquesima edizione del Salone Internazionale del Libro. Per l’appuntamento di quest’anno, il tema centrale sarà “Attraverso lo specchio”, un tributo allo scrittore Lewis Carroll che, nel suo “Alice nel paese delle meraviglie”, narra del meraviglioso mondo fantastico e di come lo si possa trasportare poi anche nella quotidianità. Saranno oltre 1.400 gli eventi, incontri e dibattiti attesi per l’occasione. La città della Mole, ospiterà tantissimi nomi dell’editoria e del giornalismo che conta, anche di rilievo internazionale: da Fernando Aramburu, Javier Cercas, al Premio Pulitzer del 2018 Andrew Sean Greer a Emmanuel Carrere.

La manifestazione, sarà una grande opportunità espositiva per il Sud ed il suo mercato librario. La Puglia, per esempio, prenderà parte al Salone Internazionale di Torino con ben 40 case editrici, dislocate in un apposito stand istituzionale, realizzato con il Teatro pubblico pugliese, presso il padiglione Oval, per un’area complessiva di 300 metri quadri, dove presentare un catalogo ricco di titoli e festival regionali molto interessanti.

Ma, la stessa Regione Puglia, sosterrà pure la partecipazione al Salone di alcuni editori che hanno uno proprio stand: Antonio Mandese Editore, Edizioni Dedalo, Manni Editori e Secop Edizioni.

Da quanto si apprende in una nota ufficiale, La Puglia, celebrerà “il legame con l’Albania, Paese straniero ospite d’onore del Salone, che negli ultimi anni ha visto una stretta cooperazione in ambito culturale e strategico“, attraverso progetti come “Puglia – Albania, joint for future” e sul versante editoriale, con una “ormai consolidata presenza” della Puglia alla Fiera del Libro di Tirana.

Il programma completo è scaricabile dal sito ufficiale del Salone Internazionale del Libro di Torino .