Il Presidente Cinese Xi Jinping parla con Zelensky

26 Aprile 2023

La notizia[1], diffusa dalla CNN e da China daily pochi minuti fa, proverrebbe dallo stesso Presidente ucraino Volodymyr Zelensky che a tale proposito avrebbe dichiarato di aver parlato al telefono con il presidente cinese Xi Jinping.

La notizia sarebbe stata diffusa a beneficio della stampa dallo stesso Zelensky con le seguenti parole:

“Ho avuto una lunga e significativa telefonata con il Presidente cinese Xi Jinping. Credo che questa telefonata, così come la nomina dell’ambasciatore dell’Ucraina in Cina, darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali” e confermata da un suo Tweet.

La telefonata, attesa da tempo, lascia intendere che vi potrebbero essere delle novità di non poco conto in quanto difficilmente il prudente Xi avrebbe messo in gioco la propria crescente credibilità con una mossa azzardata e al tempo stesso perfettamente consapevole del fatto che un suo intervento foriero di un risultato positivo farebbe crescere di molto il proprio prestigio nel mondo.



La cassa di risonanza di Pechino non si è fatta attendere con una rapida sequenza di aggiornamenti che sottolineano il punto di vista di Xi Jinping che ha più volte ribadito che il dialogo è l’unica via d’uscita possibile per la crisi ucraina, anche perché nessuno vince una guerra nucleare: un concetto che pare abbia sottolineato anche telefonicamente al suo omologo a Kiev.

A quanto pare la Cina invierà un rappresentante speciale del proprio governo per gli affari eurasiatici a visitare l’Ucraina e altri Paesi per condurre una comunicazione approfondita con tutte le parti sulla soluzione politica della crisi in quanto, ha ribadito Xi “ La Cina è sempre dalla parte della pace”

A questo punto sarà interessante vedere quale posizione assumerà il Governo statunitense che dovrà palesemente fare a buon viso cattivo gioco, così come il Presidente Putin che allo stato attuale ha nella Cina non solo un potente alleato, ma anche la fonte primaria della sua salvezza economica.

Putin e Biden per certi versi si sono venuti a trovare in una posizione alquanto scomoda, una posizione che definire al momento imbarazzante non ritengo sia eccessivo per tutta una serie di ragioni che non è difficile comprendere

Nei mesi scorsi Zelensky aveva definito “necessario lavorare” con la Cina nell’ottica di una risoluzione della guerra con la Russia. Ufficialmente la Cina si dice neutrale. Tuttavia Xi Jinping, che a fine marzo si è recato in visita ufficiale in Russia, non ha mai formalmente condannato l’aggressione sferrata da Mosca. La Repubblica popolare ha anzi intensificato negli ultimi mesi la sua cooperazione politica ed economica con la Russia ma non va dimenticato che l’Ucraina è un nodo fondamentale della Nuova via della Seta che i pazienti tessitori di Pechino non hanno smesso di considerare come un elemento cruciale della loro politica espansiva di stampo economico finanziario.

Non resta che attendere gli sviluppi.

[1] Xi, Zelensky hold talks via phone

https://enapp.chinadaily.com.cn/a/202304/26/AP644909fda3108417d547c5e1.html