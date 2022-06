Colombia, Petro e una sfida storica

28 Giugno 2022

Domenica 19 giugno, il popolo colombiano ha eletto Gustavo Petro come nuovo presidente, dopo oltre 500 anni di governi di destra, dopo uribeismo, falsi positivi, omicidi multipli, corruzione e terrorismo di stato. Rimane solo una domanda: riuscirà Petro a portare la Colombia via da tutto questo?

“Grazie per questo giorno storico, inizia una nuova storia per la Colombia, per l’America Latina e per il mondo. Una storia nuova perché quello che è successo oggi qui, con questi undici milioni di elettori che ci hanno votato e ci hanno portato al Governo, è un cambiamento. Quello che sta arrivando è un vero cambiamento e in esso ci impegniamo la vita stessa. Non tradiremo l’elettorato dicendo che ciò che hanno gridato alla storia è che da oggi la Colombia cambia. La Colombia è un’altra. Un vero cambiamento che ci porta ad alcune delle proposte che abbiamo fatto nelle pubbliche piazze. La politica dell’amore” ha dichiarato Gustavo Petro, nuovo presidente dello Stato colombiano, durante il suo primo discorso.

“Ci sarà un’opposizione feroce e tenace, non la capiremo, ma in questo governo non ci sarà persecuzione politica. Ci sarà rispetto e dialogo. Così potremo costruire quello che chiamiamo il Grande Accordo Nazionale che ha già iniziato a costruirsi tra 11 milioni di colombiani, ma deve essere tra 50 milioni. Deve iniziare a basarsi sul dialogo regionale vincolante per porre fine alla violenza e creare prosperità regionale. Riuscire a costruire le riforme di cui la Colombia ha bisogno per poter vivere in pace”, ha proseguito Gustavo Petro nel suo intervento. Ha assicurato che farà rispettare la Costituzione, soprattutto nel diritto alla vita, “i diritti fondamentali non possono essere lettera morta nella Costituzione, ma piena garanzia di una costituzione viva, che si può sentire e vivere ogni giorno nella pienezza dei diritti delle persone. Che possano avere una pensione, un’università, latte, pane, che la carne non sia un bene di lusso. Che la famiglia possa essere più potente perché i suoi diritti possano essere garantiti. La pace è che la società colombiana ha opportunità. Che uno come me possa essere presidente o uno come la Francia possa essere vicepresidente. La pace è che smettiamo di ucciderci a vicenda. La pace totale in Colombia comincerà dal governo”.

Il presidente eletto della Colombia, Gustavo Petro, ha ottenuto un record di 11.281.013 voti, con una media del 50,44%; il suo rivale, Rodolfo Hernández, ha raggiunto 10.580.412 voti, con il 47,31%, che ha segnato una differenza netta e indiscutibile.

Si comincia così a costruire le basi per una nuova Colombia, appena nata dalle ceneri di un incendio durato più di 500 anni: una moltitudine di donne e uomini di tutte le età, ha festeggiato nelle strade, nei viali, nei parchi, ha festeggiato dalle regioni caraibiche, all’Amazzonia e alle Ande, ha festeggiato dentro e fuori la Colombia, in tutti gli angoli dove è arrivata la diaspora colombiana.

Una nuova Colombia: una sfida che va contro troppi interessi

Il cambio di governo ottenuto con le elezioni di Gustavo Petro in Colombia è l’inizio di un lungo, lunghissimo cammino per lo Stato latinoamericano.

Il panorama politico, sociale ed economico colombiano è da secoli un miscuglio di poteri de facto, violenza, disuguaglianza sociale e una potente oligarchia che ha saputo mantenere spesso il Paese sotto il suo dominio.

Secondo la Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (ECLAC), la Colombia è il secondo paese con il più alto livello di disuguaglianza nella regione. Questa situazione colpisce principalmente le donne, le persone nelle aree rurali, le popolazioni indigene e afrodiscendenti e i poveri delle grandi città.

L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) ha ricevuto informazioni su 100 casi di possibili massacri nel 2021, di cui ha verificato 78 casi, 2 sono ancora in fase di verifica e 20 sono stati considerati inconcludenti. Nei 78 massacri accertati sono state registrate 292 vittime (32 donne, 15 ragazzi, 5 ragazze e 13 persone appartenenti a gruppi etnici: 7 indigeni e 6 afrocolombiani). I dipartimenti più colpiti sono Antioquia, Cauca, Nariño e Valle del Cauca.

Quando quello stesso ufficio ha dovuto redigere il suo rapporto, ha osservato che l’azione violenta dei gruppi armati non statali e delle organizzazioni criminali colpisce direttamente i progetti di vita individuali e collettivi, con un impatto sproporzionato sulle popolazioni indigene, gli afrodiscendenti e le comunità contadine.

Oltre ai massacri, allo sfollamento forzato e all’imposizione di restrizioni a orari di mobilità, questi gruppi commettono anche assassinii di leader sociali, minacce contro coloro che ignorano le richieste del gruppo, controllano le comunicazioni dei membri della comunità, limitano i rapporti con terzi, limitano e controllano le attività produttive di semina, raccolta, pesca e commercializzazione dei prodotti e ignorano le autorità etniche.

Dei casi accertati, l’Ufficio ha documentato 29 casi verificatisi a causa dell’uso non necessario o sproporzionato della forza nell’ambito delle proteste, ne ha documentati anche 13 durante le operazioni di polizia per prevenire e perseguire i reati, due in attività contro la criminalità organizzata e due per mancata protezione di una vittima detenuta in una stazione di polizia. Allo stesso modo, ha verificato cinque casi che coinvolgono membri delle Forze armate avvenuti durante compiti di sicurezza dei cittadini, prevenzione e perseguimento della criminalità e contro la criminalità organizzata.

Oggi, per commemorare i cinque anni dalla firma dell’Accordo di Pace e più di tre da quando è entrato in funzione il Sistema globale di verità, giustizia, riparazione e non ripetizione (“Sistema globale”), vittime, leader, comunità, difensori dei diritti umani e coloro che si presentano davanti alla giurisdizione speciale per la pace (JEP) continuano ad affrontare seri rischi per la loro vita e integrità a causa dell’insicurezza nei territori.

È molto chiaro che, nonostante la firma degli Accordi di Pace, gli omicidi selettivi di leader sociali e comunitari continuino ad aumentare.

In un evento avvenuto all’ONU nel 2019, durante la 40a sessione del Consiglio per i diritti umani, Javier Giraldo, difensore dei diritti umani in Colombia, e compagno della Comunità di San José de Apartadó, aveva chiaramente definito questa situazione: “Gli accordi di pace in generale sono stati venduti al mondo come soluzione alla violenza, tuttavia, se analizziamo la situazione, le radici della violenza non sono state per nulla toccate”.

Queste radici si riferiscono allo Stato, alla corruzione dell’élite dirigente dello Stato Colombiano, alle condizioni di vita disumane in cui i colombiani sono costretti a vivere, causate da un modello che favorisce l’economia straniera.

“Santos è stato chiaro su questo: gli Accordi di pace non dovrebbero assolutamente intaccare il modello economico, politico e militare”, ha detto Giraldo Tuberquia, difensore dei diritti umani e membro del Consiglio di pace della Comunità di San José de Apartadó.

Dagli interessi dei potenti, attraverso le transnazionali, fino alle profondità della terra

Collegata ai gruppi armati, al terrorismo di Stato, alla corruzione e ai traffici illegali, una delle sfide più grandi in Colombia rimane quella dello sminamento.

Veruska Nieto Borja, un’attivista ambientale colombiana che ha sviluppato un’agenda su Putumayo, la Sierra de la Macarena e l’Europa, ha lavorato per anni indagando su mega progetti minerari in Colombia.

Analizzando la questione, ha evidenziato che nelle aree interessate dalle mine antiuomo si trovano licenze di estrazione, dove lo Stato non è ancora arrivato, da società transnazionali.

“Per ottenere una simile licenza sono necessari 5 anni di ricerche e molte analisi, che in questi territori non hanno potuto essere realizzate a causa della presenza di mine antiuomo. Tuttavia le licenze di estrazione sono state ugualmente elaborate e le imprese transnazionali possono sfruttare le risorse di questi territori, senza aver fatto alcuna analisi preliminare”, ha spiegato qualche anno fa Veruska Nieto Borja all’ONU. “È assurdo congratularsi con lo Stato colombiano per il rispetto dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e, d’altra parte, vedere come questo sviluppo sostenibile non sia assolutamente rispettato, concedendo licenze di estrazione senza analisi preliminari. Questo inquina la terra e poi non c’è modo di tornare indietro”.

“Stiamo parlando degli stessi luoghi dove è stata rapita e liberata Ingrid Betancourt”, tra San Vicente del Caguán e San José del Guaviare, dove ancora non c’è lo sminamento. Questi luoghi non sono accessibili alla maggioranza della popolazione. Lì non hanno diritto di vivere, di coltivare, di stabilirsi. Le mine antiuomo sono la causa principale, ma questa stessa motivazione non costituisce un ostacolo per le grandi imprese estrattive.

Nella sua ricerca Nieto Borja ha scoperto che la maggior parte degli omicidi a leader sociali avviene in particolare nelle zone di estrazione petrolifera, anch’esse minate. Difendere il territorio è una delle più alte cause di morte in Colombia. C’è un registro di denunce, fatte dalle vittime ma, nella maggior parte dei casi, non c’è traccia della polizia, e le persone sono costrette a lasciare i loro territori. Dopo alcuni anni di discorso di Veruska Nieto Borja all’ONU, nulla è cambiato.

Riuscirà Petro ad essere più forte dell’oligarchia, dei poteri delle transnazionali e degli interessi dei Paesi stranieri?

