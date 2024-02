A Milano la moda vale oro. La prossima FW porterà 70 milioni di indotto

5 Febbraio 2024

Dal 20 al 26 febbraio prossimi nel capoluogo lombardo, torna la settimana della moda donna con le collezioni prêt-à-porter autunno – inverno 2024\2025. Tanta l’attesa per i debutti di Moschino con Adrian Appiolaza, di Blumarine con Walter Chiapponi e Matteo Tamburini da Tod’s. Confermata la presenza di Twinset. E Confcommercio stima un indotto di oltre 70 milioni di euro e 50mila visitatori stranieri previsti



Milano– Dopo il successo di Milano Moda Uomo dello scorso gennaio, dal 20 al 26 febbraio prossimi, nel capoluogo lombardo ritorna la settimana della moda femminile con le sfilate prêt-à-porter per l’autunno-inverno 2024\2025. In questo mese di febbraio, è tanta l’attesa per i debutti di Moschino con il nuovo direttore creativo, Adrian Appiolaza, Walter Chiapponi da Blumarine e Matteo Tamburini da Tod’s. Certamente, però, non può non sottolinearsi la pesante assenza dei giovani stilisti indipendenti che non presenteranno le loro collezioni.

La Camera Nazionale della Moda Italiana ha pubblicato il calendario degli eventi in programma. Una womenswear che prevederà 55 sfilate fisiche e 4 digitali, che anche quest’anno saranno trasmesse in live-streaming sui canali ufficiali di CMNI.

La parte monumentale delle firme che hanno scritto la storia della moda italiana nel mondo, come sempre, rappresenteranno la punta di diamante anche di edizione della fashion week milanese come: Giorgio Armani, Prada, Fendi, Dolce&Gabbana, Versace e molti altri brand meno datati ma assai interessanti in ambito internazionale.

Il calendario della Milano Fashion Week femminile autunno inverno 2024 – 2025

Martedì 20 febbraio CNMI Fashion Hub Opening

Mercoledì 21 febbraio

09:30 – Iceberg

10:30 – Onitsuka Tiger

11:30 – Antonio Marras

12:30 – Diesel

14:00 – Fendi

15:00 – Del Core

16:00 – Marco Rambaldi

17:00 – Alberta Ferretti

18:00 – N°21

19:00 – Roberto Cavalli

20:00 – Etro

Giovedì 22 febbraio

09:30 – Max Mara

10:30 – Genny

11:30 – Calcaterra

12:30 – Anteprima

13:15 – Sagaboi

14:00 – Prada

15:00 – MM6 Maison Margiela

16:00 – Daniela Gregis

17:00 – Emporio Armani

18:00 – Moschino

19:00 – GCDS

20:00 – Tom Ford

Venerdì 23 febbraio

09:30 – Tod’s

10:30 – Blumarine

11:30 – Sportmax

12:30 – Philosophy by Lorenzo Serafini

13:30 – Vivetta

15:00 – Gucci

16:00 – Marni

17:00 – Sunnei

18:00 – MSGM

19:30 – Versace

20:15 – Maxivive

21:00 – Philipp Plein

Sabato 24 febbraio

09:30 – Ferrari

10:30 – Ermanno Scervino

11:30 – Ferragamo

12:30 – Tokyo James

14:30 – Dolce&Gabbana

16:00 – Jil Sander

17:00 – Missoni

18:00 – Bally

19:00 – Elisabetta Franchi

20:00 – Bottega Veneta

Domenica 25 febbraio

09:30 – Feben con il supporto di D&G



10:30 – Hui

11:30 – Giorgio Armani

12:30 – Luisa Spagnoli

13:30 – Chiara Boni La Petite Robe

14:30 – Aniye Records

15:30 – Avavav

16:30 – Rave Review

17:30 – Francesca Liberatore

Lunedì 26 febbraio, in digitale

10:00 – Annakiki

10:30 – Maison Nencioni

11:00 – Münn

11:30 – Phan Dang Hoang

12:00 – Laura Biagiotti

A Milano la moda vale oro: le ultime stime di Confcommercio parlano di oltre 70 milioni di euro di indotto e più di 50mila visitatori stranieri attesi per i prossimi giorni

“Milano e la Fashion Week di febbraio, dal 20 al 26: indotto di spesa turistica di 70,4 milioni di euro con una crescita del 22,6% rispetto al 2019. E una previsione, nei giorni della settimana della moda donna milanese, di quasi 50.500 visitatori stranieri con un +3,1% nei confronti dell’anno pre-Covid. Di analoghe proporzioni l’incremento dei visitatori italiani (63.000) con un + 3,3% sempre in raffronto al 2019. Complessivamente, in confronto al 2019, l’afflusso di visitatori crescerà del 3,2%. Nella previsione di arrivi, per il periodo della prossima Fashion Week, i numeri migliorano anche nel confronto con il 2023: + 10,5% gli italiani e + 11% gli stranieri”. Questo è quanto si legge in uno studio condotto da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e diffuso in una nota ufficiale nelle scorse ore. In media, un visitatore straniero spenderà (dati riportati da Global Blue) 1.394 euro, facendo registrare un +19% rispetto al 2019.

“Le previsioni della Fashion Week di febbraio – tiene a precisare Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – sono positive sia per le presenze turistiche sia per l’indotto economico. Con numeri migliori rispetto al 2019, anno pre-Covid. E questi dati confermano il nuovo momento attrattivo di Milano che auspichiamo possa tradursi in crescita per le attività commerciali e ricettive“.

Il brand Twinset sfilerà a Milano Moda Donna

“Non un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza”. Con queste parole in una nota stampa, il marchio Twinset, controllato dal fondo Carlyle, allontana le voci su una possibile cessione, comunicando la sua presenza a febbraio durante la Milano fashion week.

La presentazione avrà luogo, il 20 febbraio all’interno dello spazio Frigoriferi Milanesi, “sarà infatti un tributo al dna del brand, da sempre sinonimo di una femminilità dal côté bohémienne, esemplificata alla perfezione dalla testimonial di questa stagione, Sienna Miller”.

Alessandro Varisco, CEO del brand commenta così: “l’idea di una sfilata era già all’interno delle nostre previsioni da tempo, ma abbiamo deciso di arrivare a questo risultato gradualmente. Da un lato si vuole sottolineare l’apice di un processo evolutivo iniziato cinque anni fa, con l’arrivo di Lara Davis come direttrice creativa, facendo il punto sul nostro alfabeto stilistico. Dall’altro, con le maison del lusso sempre meno accessibili, si sta creando uno spazio per i brand portatori di una moda elegante e di qualità, con prezzi accessibili: i tempi sono maturi dal punto di vista delle opportunità. Opportunità che Twinset può e deve cogliere”.