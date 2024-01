Milano: dal 12 al 16 gennaio tornano le sfilate maschili autunno-inverno 2024

9 Gennaio 2024

Il capoluogo lombardo si prepara ad inaugurare il calendario con il primo di una serie di appuntamenti molto attesi e seguiti a livello internazionale, insieme a Parigi, Londra e New York

Milano– Questo 2024 appena iniziato, vede Milano inaugurare uno degli appuntamenti più attesi del 2024, con la consueta settimana della moda maschile per la stagione autunno- inverno prossimi, in passerella dal 12 al 16 gennaio.

Una pioggia di eventi, davvero molto seguiti anche e soprattutto dai riflettori internazionali che, si aspettano sempre il massimo dalle creazioni presentate nella location meneghina.

Dunque, quella che viene definita, a ragion veduta, la capitale economica italiana, si appresta a vivere delle giornate molto intense, ricche di sfilate, party e ed eventi di comunicazione serrati, con un preannunciato flusso di persone tra addetti ai lavori e non, assai consistente, che vedrà: trend setter, critici di moda, buyer internazionali e influencer invadere la città all’insegna di estro e voglia di farsi notare, come da tradizione nella settimana della moda nostrana.

Ad ogni modo, anche in questa fashion week, certamente verrà riproposta l’attenzione per la moda sostenibile, per esempio, dopo la scelta recente di Giorgio Armani di produrre cotone interamente made in Italy, attraverso metodiche sostenibili e attuate in quel di Puglia; ancora saranno diversi i brand green che presenteranno creazioni che tutelano l’ambiente.

Tra le novità di questa edizione, come non menzionare il debutto di Stone Island, che salirà in passerella, segnando un salto di qualità ed una nuova ed importante sfida per il marchio, con la presentazione del Manifesto durante uno spettacolo ad hoc, in programma il 12 gennaio 2024, presso gli spazi industriali de La Cattedrale, in Via Giovanni da Udine 45.

“Mentre ci avviamo verso il nuovo corso di Stone Island, la Milano Fashion Week Men’s ci offre il contesto in cui riunire la nostra community e condividere il nuovo Manifesto“, spiega Robert Triefus, CEO di Stone Island.

In calendario, anche il grande ritorno di Fendi e Gucci, con l’attesissimo debutto di Sabato De Sarno per la collezione uomo.

Il calendario della Milano Fashion Week maschile autunno-inverno 2024/2025

Si parte Venerdì 12 gennaio: h. 15 Gucci; h. 17 Billionaire; h. 18 Stone Island; h. 20 DSquared2.

Sabato 13 gennaio: h. 11 MSGM; h.12.30 Dolce & Gabbana; h. 14 Fendi; h. 15 JordanLuca; h. 16 Neil Barrett; h. 18 Federico Cina; h. 19 Emporio Armani; h.2030 Phlipp Plein.

Domenica 14 gennaio: h. 10 Simon Cracker; h. 11 Pronounce; h. 12 K-Way; h. 14 Prada; h. 15 Andersson Bell; h. 19 JW Anderson.

Lunedì 15 gennaio:h. 10 Dhruv Kapoor; h. 11 e 12 Giorgio Armani; h.15 Zegna.

Per la prima volta, in programma le presentazioni di Domenico Orefice, Institution By Galib Gassanoff, LaTorre, Mordecai, Noskra, Rubeus Milano, Stuart Weitzman, ViaPiave33, Woolrich Black Label By Todd Snyder.

Mentre ritornano a Milano anche: C.P. Company, Church’s, e Philippe Model Paris sotto la direzione creativa di Tuomas Merikoski. In particolare, venerdì 12 gennaio, Kiton e la Triennale Milano aprono la mostra “Tailoring school. A journey into education” a cura di Luca Stoppini.

Infine, da segnalare l’evento di Etro che, domenica 14 gennaio, inaugura la sua prima boutique di sartoria uomo, con il servizio Made To Order.

A chiosa della settimana della moda uomo di Milano, lunedì 15 gennaio, presso la discoteca Plastic, si svolgerà la seconda edizione del party “Let’s Dance at Plastic”, realizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana.