Ospedale Niguarda: nei prossimi giorni una mostra e visite gratuite

24 Maggio 2023

Nei prossimi giorni all’Ospedale Niguarda di Milano si svolgeranno due eventi molto importanti: una mostra sulla figura infermieristica (centrale nella cura dei pazienti e ancora di più durante la pandemia), e una serie di visite gratuite in occasione della Giornata del Sollievo contro il dolore.

La mostra

Dalla nascita della professione assistenziale fino alla pandemia, questo il titolo della mostra realizzata al Niguarda da Fujifilm in collaborazione con l’associazione nazionale degli infermieri di gastroenterologia ed endoscopia ANOTE-ANIGEA.

Il percorso rappresenta il cambiamento effettuato nel tempo dalla figura infermieristica e sarà in esposizione fino a metà giugno presso il Blocco Sud (piano terra, ala accettazione e piano -1, sala attesa di Endoscopia).

Il progetto è nato nel 2020, anno in cui si sarebbe dovuto festeggiare l‘anniversario dei 200 anni dalla nascita di Florence Nightingale, riconosciuta come fondatrice dell’infermieristica moderna.

Un percorso in cui si racconta la nascita dell’assistenza infermieristica, dalle origini ad oggi, un focus sull’evoluzione dell’infermiere in endoscopia e l’esperienza vissuta da un gruppo di infermieri durante la pandemia.

L’accesso alla mostra è libero e in alcuni giorni (24 e 29 maggio e 5, 6, 8 e 12 giugno) sarà possibile anche visitarla con il supporto di una guida tra le ore 12.00 e le ore 15.00.

Visite e consulenze online gratuite in occasione della Giornata del Sollievo contro il dolore

Sono circa 13 milioni, secondo l’ISTAT, le persone che in Italia soffrono di dolore persistente di tipo forte che si cronicizza nel tempo e che condiziona pesantemente la vita quotidiana in tutte le attività. È un fenomeno patologico che riguarda tutte le età, troppo spesso trascurato perché non riconosciuto tempestivamente. L’incidenza media tra tutta la popolazione è del 21,7%, che arriva al 50% tra gli over 70, con una netta prevalenza di genere tra le donne.

Sappiamo che il dolore è un’esperienza individuale, ma che sempre incide fortemente sulla qualità vita personale, sociale e lavorativa determinando una sofferenza e un dolore globale.

Il meccanismo prevalente è di tipo infiammatorio e se non viene trattato precocemente rischia di modificare in modo irreversibile i sistemi di conduzione. In questo modo purtroppo il dolore da sintomo diventa esso stesso una malattia.

Anche quest’anno, finalmente in presenza dopo le limitazioni della pandemia, gli specialisti della Terapia del Dolore di Niguarda promuovono un fine settimana a “porte aperte” con visite gratuite nella giornata di sabato 27 maggio e consulenze online nella giornata di domenica 28 maggio.

Insieme agli specialisti saranno presenti anche alcuni medici di Medicina Generale, tutti a disposizione di quanti necessitano di informazioni sulla propria sindrome dolorosa, su tutti i trattamenti tecnologici e farmacologici attualmente disponibili, e di orientamento sui Centri presenti sul territorio regionale e nazionale a cui potersi rivolgere.

La prenotazione è obbligatoria e bisogna procedere in questo modo:

per le visite gratuite di sabato mattina (27 maggio) occorre prenotare al Numero Verde di Regione Lombardia: 800.638.638 (lun-sab: 8.00 -20.00)

(lun-sab: 8.00 -20.00) per i consulti online di domenica pomeriggio (28 maggio dalle 17.00 alle 20.00) si può telefonare o fare una videochiamata.

Questi sono i numeri per la consulenza telefonica: 026444-2700-4617-4833-3753-4663 (comporre sempre lo 026444 e poi associare i vari numeri successivi, ad esempio 026444-4833).

Questo il “codice” per la video chiamata su Skype: “terapiadeldolore niguarda”