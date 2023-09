26 Settembre 2023

Ordine e caos, simmetrie e sbilanciamenti: dal 27 al 30 settembre Boboli ospiterà una maxi rappresentazione itinerante per la regia di Riccardo Massai “L’Apocalisse a Boboli. Visioni dal libro di Giovanni”. Un appuntamento che trasformerà il giardino mediceo in un grande palcoscenico per l’Apocalisse biblica. Lo spettacolo, frutto della collaborazione tra Gallerie degli Uffizi, Associazione Culturale Archètipo ed Elsinor Centro di Produzione Teatrale, coinvolgerà oltre 100 artisti fra attori, musicisti, danzatori, performer e accompagnerà il pubblico attraverso una narrazione a sei tappe.

Un rito contemporaneo che coinvolgerà in modo diretto gli spettatori, che ascolteranno, negli angoli più suggestivi del giardino, letture dal pulpito accompagnate da musiche e danze. La rappresentazione di “Apocalisse a Boboli” si terrà da mercoledì 27 a sabato 30 settembre, ogni giorno, dalle 14 alle 17.30. Un’opera sfidante, che interroga, attraverso la rielaborazione in chiave contemporanea, il pubblico su un testo archetipico, capace di far riflettere sul senso della vita e trasmettere un profondo sentimento di trascendenza.

