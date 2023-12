Nessun commento

11 Dicembre 2023

Con una scelta quasi ‘impopolare’, ma coraggiosa, Federico Cacciatori ha pubblicato il singolo “No Escape From You”, solo su YouTube, e non su altre piattaforme digitali, rendendolo scaricabile dal proprio sito web. Federico Cacciatori opta per una strategia diversa dal solito mettendo al primo posto la musica e non i numeri. “No Escape From You” mescola melodie elettroniche con un pop sognante ed etereo. Un viaggio attraverso la psiche umana accompagnato da una delicata voce femminile. La riflessione dell’artista ruota attorno ad una consapevolezza: si può scappare da tutto, ma non da se stessi. In questa intervista racconta le sue scelte musicali e promozionali.

Da dove nasce la scelta di pubblicare solo su YouTube e non su altre piattaforme?

La mia scelta nasce da uno studio approfondito sui meccanismi di funzionamento delle piattaforme, ormai sfortunatamente ancora in uso. Ho avuto anche la fortuna di parlare con uno dei principali curatori della piattaforma “X”, il quale mi ha dato ulteriore conferma della mia scelta. Non c’è dubbio che siano strumenti potenti per raggiungere un vasto pubblico, ma mi sono reso conto che, al tempo stesso, possono distanziare l’artista dalla propria audience. La musica, per me, è una connessione profonda e autentica, con chi desidera di ascoltarmi. Il mio sito web e i concerti sono come dei luoghi ‘Magici’ in cui posso condividere la mia musica. Questo non è solo un modo per ascoltare le mie creazioni, ma anche un modo per costruire una relazione più diretta. Voglio che ciò che faccio sia più di una semplice esperienza sonora, voglio che sia un viaggio condiviso. So che questa scelta può sembrare controcorrente in un’epoca in cui la visibilità sugli store digitali è fondamentale, ma credo che la qualità della connessione sia più importante della quantità di clic e credo fortemente che se tutti i “Criceti” che girano come in un loop nella ruota “Digital stores” avessero la consapevolezza di cosa stiano realmente concludendo, le cose cambierebbero.

Canti il tema della fuga: cosa significa per te scappare? Se mai fuggito da qualcosa o qualcuno?

La parola ‘Scappare’ per me può assumere significati diversi a seconda delle situazioni o dei diversi vissuti emozionali. Diciamo che da sempre sono stato una persona abbastanza propensa alla fuga, prima di intraprendere professionalmente il percorso musicale, ero un piccolo marinaio, e inoltre ho studiato per pilotare aeroplani, quindi diciamo che fin da bambino ho sempre sentito l’esigenza di tenere i piedi lontano da terra, non che non mi piacesse questa, ma proprio per il fatto che già da bambino mi spaventavano i mille difetti e i mille problemi che avrei potuto riscontrare su di essa, uno di questi sicuramente era la monotonia della routine che da sempre mi spaventa, quindi la fuga era ed è una possibilità di ricerca della libertà e dell’autenticità. Altre volte ‘Scappare’ lo vedo vedo come un atto di riscoperta della mia identità, nel senso che per me esistono dei luoghi particolari o dei viaggi particolari che mi consentono di scoprire nuovi aspetti di me stesso, mi permettono di riconnettermi con la mia essenza e la mia essenzialità, per dire, amo molto immergermi nel verde, nei boschi, nella natura, perché a volte trovo molto di più le mie radici di fronte alle radici vere e proprie di un albero particolare, piuttosto che in mille altre fotografie o ricordi Facebook. Da qualcosa, sinceramente non sono mai fuggito, da qualcuno cerco di fuggirci ogni giorno.

Perché secondo te non si può scappare da se stessi?

Vado giù pesante, ovviamente scherzando, ma vorrei condividere con voi questo mio pensiero: Siamo sempre con noi stessi, ovunque andiamo. Anche se ci allontaniamo fisicamente da luoghi o persone che ci circondano, non possiamo mai sfuggire completamente alla nostra presenza. Siamo intrappolati nei confini del nostro corpo e della nostra mente, non credete?

Come mai la scelta di affidare ad una voce femminile il brano?

Uomini, cantanti e non, non me ne vogliate male , si scherza eh! Ma ditemi, chi se non le donne sono in grado di comprendere, captare, catturare, le complessità di un uomo come me? Il testo nasce da un racconto condiviso con una ragazza, ed è stato affidato alla voce che sentite nel brano, la cosa interessante è che nonostante non siamo mai stati tutti e tre nella stessa stanza, il messaggio e il contenuto sono arrivati.

Cosa significa per te sperimentare in campo musicale?

Per me sperimentare in campo musicale significa sorprendere, Nel senso più lato della parola, credo sperimentare possa voler dire rompere le convenzioni, esplorare territori musicali inesplorati, Credo che esistano delle infinite possibilità oggi grazie alla tecnologia e le innovazioni. Possiamo scoprire, creare nuovi suoni e combinarli tra di loro, possiamo varcare i confini che qualcuno ha imposto tra i diversi modi di fare musica. Sperimentare per me significa anche contaminarsi con le varie diversità che la stessa musica propone. Direi in sintesi, che sperimentare per me significa libertà.