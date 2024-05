A Eboli il I Festival nazionale di musica cristiana per cantautori

11 Maggio 2024

Dar Voce alla Melodia dell’Anima:

Con l’intento di celebrare il talento espressivo tramite il linguaggio universale della musica, si dà vita a “E il Verbo si fece musica” – I° Festival di Musica Cristiana per Cantautori. Questo evento, nato dall’entusiasmo e dall’impegno della Parrocchia di Santa Maria del Carmine e dell’Oratorio Anspi San Francesco di Eboli, in collaborazione con Web Radio Francesco, emittente radiofonica ebolitana, si propone di offrire a cantautori di ogni età l’opportunità di condividere il proprio messaggio artistico con il prossimo. Il festival, partendo dalla città di Eboli, si estende a livello nazionale, abbracciando l’intera Italia. Il suo obiettivo è quello di unire sensibilità diverse e generazioni di musicisti e compositori, superando i confini geografici e creando un’esperienza di connessione e condivisione attraverso la musica.

Partecipazione:

Singoli e gruppi musicali sono invitati a partecipare al festival presentando un brano inedito che rappresenti la propria visione e il proprio credo. Tutti i brani in concorso saranno eseguiti dai rispettivi interpreti durante la serata finale del festival, che si terrà il 14 luglio presso la chiesa di Santa Maria del Carmine a Eboli. La giuria di esperti decreterà il vincitore di questa prima edizione. Gli organizzatori invitano i partecipanti a condividere attraverso la musica ciò in cui credono, utilizzando i registri più adatti per trasmettere la bellezza della vita e il senso di fiducia che essa ispira. Il brano ideale è quello capace di trasmettere un messaggio profondo, raccontare una storia e dare voce a un credo personale o collettivo.

«A chi parteciperà al festival è richiesto di condividere attraverso la musica ciò in cui crede. Ciascuno potrà usare i registri ritenuti più appropriati per comunicare la bellezza della vita, contemplata attraverso l’arte, e, soprattutto, il senso di fiducia che nasce da questa osservazione» – spiegano gli organizzatori- «La canzone “ideale” da proporre è, sicuramente, quel brano capace di trasmettere un messaggio profondo, che racconti una storia, che dia voce ad un credo personale o collettivo. Il nostro intento- concludono- è condividere emozioni, per generarne di nuove in chi vivrà insieme a noi questa esperienza».

Partecipazione e Accesso Gratuito:

La partecipazione a “E il Verbo si fece musica” è completamente gratuita. Il regolamento e la scheda di partecipazione sono disponibili per il download sul sito www.santamariadelcarmineboli.com. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 giugno. L’obiettivo finale del festival è quello di condividere emozioni e generare nuove esperienze in coloro che parteciperanno a questa avventura musicale. Si invita quindi chiunque si senta ispirato a far parte di questa celebrazione della musica e della spiritualità.