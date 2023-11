La ‘rinascita’ di Alis Vibe: “Reborn” è il suo primo EP – INTERVISTA

6 Novembre 2023

“Reborn” è la rinascita di Alis Vibe, è il suo primo EP disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 22 settembre. Sei brani pop che spaziano attraverso diverse melodie dall’elettronica, alla dance fino al pop più melodico. Il 2023 è l’anno di Alis Vibe che dopo un intenso viaggio fisico e spirituale trasforma tutte queste esperienze in musica e pubblica il suo primo EP. Singoli che affrontano temi come l’amore, la libertà, la consapevolezza, la fiducia e l’espressione di noi stessi. Il tutto fuso con melodie cool, fresche, pop e dance e molte influenze musicali con cui è cresciuta Alis Vibe negli anni ’90 e ’20. Negli anni Alis Vibe ha l’opportunità di viaggiare in tutto il mondo, avvicinandosi sempre di più alla musica anglofona e, nel febbraio 2023, raggiunge il suo obiettivo di trasferirsi a Nashville, Tennessee. Da quando è bambina scrive testi in inglese, aprendo così un canale che le permette di rivolgersi a un pubblico internazionale e di diffondere il suo messaggio universale attraverso la musica. In questa intervista racconta la sua ‘rinascita’.

Cosa significa per te ‘rinascere’ e come riesci a farlo attraverso la musica?

Rinascere è un processo straordinario. Per me significa scavare in profondità per scoprire qualcosa di nuovo e allo stesso tempo per affrontare ferite e traumi. A quel punto interviene il potenziale creativo che mi permette di trasformare le emozioni in suono e parole e così di rinascere, più forte e più libera.

Raccontaci il tuo nome d’arte, come è nato?

Beh Alis è facile, volevo trovare un modo universale per far pronunciare il mio nome reale, Alice, dunque ho semplicemente usato la fonetica inglese per renderlo univoco in tutto il mondo. Vibe invece è il risultato del mio percorso spirituale che è parte integrante del mio viaggio attraverso la musica. La vibrazione (Vibe) è l’elemento energetico fondamentale nel suono e definisce chi siamo e tutto quello che vogliamo attrarre nella nostra vita.

Nel 2023 Alis Vibe torna dopo un viaggio di crescita emotiva e spirituale, è scritto nella tua biografia: quanto è stato importante per te e la tua carriera?

E’ stato life changing. Ed è un viaggio in continua evoluzione verso la consapevolezza di chi sono, di chi voglio diventare, di quali mete voglio raggiungere, ma soprattutto del mio scopo di vita. Ora so perchè ho ricevuto questo enorme regalo: per aiutare le persone. Questo è il motivo per cui la mia musica e I miei testi sono estremamente intenzionali.

Qual è il tuo rapporto con la musica anglofona e perché la prediligi?

Bella domanda! La musica anglofona è universale e per questo sento una forte attrazione e la prediligo. Il mio obiettivo è quello di raggiungere più persone possibili con il mio messaggio e la musica angolofona è vincente in questo senso. Purtroppo non riesco a identificarmi con la musica pop italiana di oggi. Servirebbero più amore e autenticità.

Pop ed elettronica si fondono nell’EP: da dove nascono le tue influenze musicali? Con quale musica sei cresciuta?

Le mie influenze musicali nascono da un mix di varie fasi d’ascolto della mia vita. Sono cresciuta con tanti artisti italiani come Mina, Giorgia, Elisa, Cremonini, gli Articolo31, ma erano sempre affiancati dai Big overseas come Britney Spears, Madonna, Christina Aguilera, Queen per poi arrivare alla mia fase piu’ folk e blues con Etta James, Amy Winehouse, Joss Stone, Tracy Chapman, Janis Joplin e infine approdare nei suoni di Miley Cyrus, Dua Lipa e la mia fonte d’ispirazione Lady Gaga. C’e’ un po’ di nostalgia per la musica di ‘un tempo’ mischiata a una ricercar futuristica che caratterizza la musica elettronica di oggi.