Make it Pure, un ottimo esempio di jazz / soul immersivo

13 Dicembre 2022

La scena jazz italiana è ricca di nuova musica che si ispira alle evoluzioni più contemporanee del sound. Oggi vi parlo di un album uscito nel 2021 e che avrà da dire per molto tempo.

Emanuele Triglia – Make it Pure, Rivamare Records.

Se vi piace un mood rilassato e chill, capace di appoggiarsi letteralmente addosso a sé durante l’ascolto, Make it Pure è assolutamente da provare. La produzione è contemporanea e si muove lungo del diramazioni m0derne del jazz, entrando in territori soul ed elettronici. La parte d’ “anima” la si riconosce nell’uso della batteria che contrasta con l’atmosfera appena citata donando un aspettato groove al disco. Diventa in certi punti quasi ballabile.

A livello di pura esperienza d’ascolto si potrebbe dire essere molto individuale, nel senso introspettivo del termine, ovvero dovreste provare a a sentirlo come colonna sonora dei vostri pensieri più leggeri o più profondi, mentre vi ritagliate dei momenti per voi. Questa individualità contrasta in un certo senso con la grande produzione che contraddistingue l’uscita di cui stiamo parlando, ovvero se adocchiate un po’ i nomi che vi hanno suonato sono molti! Bello vedere come ancora oggi la musica sia un collettivo di persone che lavorano assieme per la riuscita di prodotto di qualità, mente si diffondono metodi di produzione più ristretti o da solitaria in cameretta.

Nessuna critica ma la funzione sociale dalla musica si vede sia nel momento creativo che in quello della fruizione, per me.

Due tracce che potrei consigliarvi per approcciarvi al discorso sono Mantra / Reprise e Another Vibration, due buone foto generali di questa musica.

L’artista nasce nel ’92 a Reggio Calabria, studia piano e si specializza nel basso. Ma soprattutto collabora con vari colleghi e dimostra una visione a 360 grandi: Wrongonyou, Davide Shorty, Mace e Venerus e ultima la produzione / arrangiamento del singolo Proiettili, traccia – colonna sonora del film Ti Mangio il Cuore di Pippo Mezzapesa, presentato al Festival del Cinema di Venezia 2022. Alla canzone hanno partecipato Elisa, Elodia e Joan Thiele (per cui ha anche prodotto Tuta Blu).

L’entroterra sonoro personale della uscite sotto suo nome rimane prettamente legato al mondo del jazz / soul e della strumentalità, dimostrando come non bisogna per forza andare a cercare nella scena inglese per sonorità simili.

Ultima ma non ultima: la copertina ricorda quella dei classic jazz curata e in linea con lo spirito del disco. Quella di Make it Pure è surreale, acquerellata, movimentata e allo stesso tempo tenue.

Potete ascoltarlo su Spotify o Bandcamp!