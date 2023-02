Le “regole” in amore di Gaia Restifo

3 Febbraio 2023

Uscito su tutte le piattaforme digitali l’ 11 gennaio, “Regole”, è il nuovo singolo di Gaia Restifo. Un brano delicato e introspettivo che evidenzia i sacrifici necessari a vincere “quel gioco che si chiama amore”. Una melodia delicata, a metà tra pop ed elettronica, accompagna l’ascoltatore nel mondo di Gaia Restifo. La cantautrice presenta al pubblico un testo che parla di sentimenti, amore, in modo intimo. Le storie d’amore richiedono tempo e sacrificio ed è proprio di questo che parla “Regole”. Ci mettiamo in gioco, doniamo noi stessi all’altro, ma non sempre basta. In questo brano Gaia cerca solo sincerità e amore, cerca di giocare pulito ma non sempre viene ricambiata. “Regole” è un brano toccante, che ti fa vibrare il cuore. In questa canzone Gaia dona il meglio di sé, sia dal punto di vista canoro che di testo. Un testo mai scontato e una voce avvolgente, sensuale.“Regole” vede il supporto e l’abile orecchio del producer AMGI che ha saputo valorizzare i tratti migliori di Gaia Restifo.

Gaia Restifo è una giovane musicista e cantautrice di Napoli con un animo sensibile e molto da dire. La musica fa parte della sua vita fin da piccola. Nel 2013 trasforma questa passione in qualcosa di più. Dedica a questa magnifica arte anima e corpo studiando canto moderno, solfeggio, flauto traverso e violino. Il suo talento da polistrumentista le ha permesso di entrare nell‘Orchestra Scarlatti Junior di Napoli e l’Orchestra Sinfonica F. Severi di Castellammare di Stabia. Nel 2020 si mette in gioco e inizia a pubblicare sui social brevi video delle sue performance canore di cover e inediti riscuotendo da subito un gran successo. Non solo online, ma anche offline. Gaia partecipa a diversi contest come Il Cantagiro dove presenta il suo inedito “Per paura di cadere”. Un anno dopo, nel 2022, partecipa al contest nazionale I visionatici riuscendo, esibizione dopo esibizione, a far innamorare della sua voce sia il pubblico che la giuria, conquistando così la vittoria per la sezione ‘Interpreti’.

INTERVISTA A GAIA RESTIFO

di Alessandra Savino

Quando e come nasce la tua passione per la musica?

Potrei definire la mia passione per la musica innata, soprattutto perchè cantare è sempre stata un’azione fatta inconsciamente, già da piccolina ero molto appassionata di musica e non potevo farne a meno.

Cosa racconta la tua musica in generale? Ci sono dei temi che ti appassionano maggiormente?

I temi che affronto nei miei brani temi variano da periodo in periodo. Solitamente scrivo di situazioni che mi riguardano. Possono essere temi riguardanti l’amore o anche la sofferenza che, purtroppo, è caratteristica dell’adolescenza.

Quali sono stati i maestri/idoli musicali a cui ti ispiri?

Ho sempre amato tantissimo artiste come Noemi e Arisa sin da piccola, poi crescendo mi sono appassionata anche a cantanti come Rihanna, Adele e soprattutto Jessie j.

A quale pubblico si rivolge la tua musica?

Cerco sempre di scrivere canzoni con un tema comune a più persone possibili, alla fine le persone hanno tantissime esperienze in comune. Per questo miro a rivolgermi sempre a un pubblico sia adolescente che adulto.

Quanto sono autobiografici i tuoi brani?

I miei brani sono 100% autobiografici, ma non nascondo che mi piacerebbe riuscire a scrivere testi riguardanti anche storie che non vivo in prima persona.

Di cosa parla il tuo ultimo singolo e come è nato?

“Regole” è nata una sera di settembre, è stata (come quasi tutti gli altri testi che ho scritto) una specie di flusso di coscienza: le mie dita non smettevano di scrivere. E’ un brano che parla delle difficoltà che si possono trovare in amore, del fatto che molto spesso quando ci si innamora di qualcuno si ha paura di essere feriti o anche di ferire e questo potrebbe essere un’ostacolo per la relazione.

Si inserisce in un genere musicale preciso o subisce influenze di vari generi? Se si quali?

Penso che il mio stile sia influenzato molto dai cantanti che ascolto, e di conseguenza ritengo che la mia musica si inserisca nel genere indie/pop

Sogno nel cassetto come artista?

Sicuramente il mio sogno è quello di vivere di musica, riuscire a trasmetterla a più persone possibili e vorrei che queste persone si identificassero nelle mie canzoni, sentendosi meno sole. Inoltre, mi piacerebbe tantissimo cantare su grandi palchi.