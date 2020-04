Coronavirus: 168.941 casi totali, 525 nuovi decessi, 2072 guariti

16 aprile 2020

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 168.941, 3.786 in più rispetto a ieri, con un incremento del 2,3%. I dati forniti dal Ministero della Salute evidenziano 106607 soggetti attualmente positivi; 525 persone decedute, 22.170 in totale. I guariti/dimessi sono in tutto 40.164 (2072 in più di ieri). Dall’inizio dell’epidemia sono stati processati 1.178.403 tamponi; il dato di oggi è di 61mila tamponi eseguiti.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 26893 (-750), 2.936 (-143) quelli in terapia intensiva, ed è il dato più basso registrato dal 21 marzo, 76778 (72%) persone sono in isolamento domiciliare.

In Lombardia, la regione più colpita dal Covid_19, il totale dei casi sale a 63094, con un aumento di 941 casi, a fronte di 232674 tamponi effettuati, 10706 in più di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 231 decessi, che portano il totale a 11608, mentre si riducono ulteriormente i ricoveri in terapia intensiva a 1032, 42 in meno di ieri, mentre i ricoverati meno gravi si attestano a 11356, 687 in meno di ieri. I guariti/dimessi salgono a 39098.

I dati provincia per provincia

I dati regione per regione

Lombardia 63.094 (+941, +1.5%; ieri erano stati +827)

Emilia-Romagna 21.486 (+457, +2.2%; ieri erano stati +277)

Veneto 14.990 (+366, +2.5%; ieri erano stati +253)

Piemonte 19.108 (+879, +4.8%, ieri erano stati + 639)

Marche 5.582 (+79, +1.4%; ieri erano stati +96)

Liguria 6.039 (+103, +1.7%; ieri erano stati +114)

Campania 3887 (+80, +2.1%; ieri erano stati +76)

Toscana 7.943 (+277, +3.6%; ieri erano stati +173)

Sicilia 2.579 (+44, +1.7%; ieri erano stati +73)

Lazio 5380 (+148, +2.8%; ieri erano stati +163)

Friuli-Venezia Giulia 2616 (+72, +2.8%; ieri erano stati +81)

Abruzzo 2.346 (+72, +3.2%; ieri erano stati +72)

Puglia 3258 (+74, +2.3%; ieri erano stati +82)

Umbria 1329 (+7, +0.5%; ieri erano stati +9)

Bolzano 2267 (+43, +1.9%; ieri erano stati +68)

Calabria 1009 (+38, +1.9%; ieri erano stati +15)

Sardegna 1164 (+3, +0.3%; ieri erano stati +51)

Valle d’Aosta 971 (+13, +1.4%; ieri erano stati +18)

Trento 3294 (+74, +2.3%; ieri erano stati +106)

Molise 263 (0 nuovi casi, ieri erano stati +8)

Basilicata 336 (+16, +5%; ieri erano stati +6)