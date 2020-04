Coronavirus: 183.957 casi totali, 534 nuovi decessi, 2723 guariti

21 aprile 2020

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 183.957, 2729 in più rispetto a ieri, con un incremento dell’1,51%. I dati forniti dal Ministero della Salute evidenziano 107709 soggetti attualmente positivi che calano anche oggi (-528).

Sono 534 le persone decedute, 24648 in totale. I guariti/dimessi sono in tutto 51600 (2723 in più di ieri). Dall’inizio dell’epidemia sono stati processati 1450150 tamponi; il dato di oggi è di 52126 tamponi processati.

I ricoverati con sintomi sono 24134 (-772), 2471 (-102) quelli in terapia intensiva, 81104 le persone in isolamento domiciliare .

Nel frattempo nella sua informativa al Senato il presidente del consiglio Conte ha affermato che l’obbligo di indossare le mascherine e il distanziamento sociale dovranno essere mantenuti, anche se con alcune modifiche, fino a che non ci saranno il vaccino o delle terapie efficaci. Tra i provvedimenti, come riportato dal Corriere della Sera, rientrano anche il rafforzamento dei servizi di prevenzione per evitare che si ripetano casi come quello dell’esplosione di contagi nelle residenze sanitarie per anziani; l’individuazione di strutture dedicate esclusivamente al trattamento del Covid-19, per ridurre i rischi di contagio per operatori sanitari e pazienti; un piano di indagine epidemiologica basato sui test sierologici (Conte ne annuncia 150 mila seguiti da altri 150 mila); e app di tracciamento Immuni che, ha precisato, sarà scaricata «solo su base volontaria» e non comporterà conseguenze o restrizioni per chi non vorrà utilizzarla. Per sostenere la ripresa, il governo inoltre elaborerà un nuovo decreto legge supportato da uno stanziamento «di non meno di 50 miliardi», somme che andranno ad aggiungersi ai 25 miliardi già stanziati.

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, 67.931 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (960 in più rispetto a ieri, quando i casi positivi segnalati erano 66.971 l’aumento sul giorno precedente era stato di 735). I dati sono stati forniti dalla Regione Lombardia. Di queste, sono decedute 12.579 persone (+203 rispetto a ieri, esattamente come il giorno prima) e ne sono guarite e dimesse 3.023 (+2.478). I ricoveri in ospedale sono 9.805 rispetto ai 10.138 di ieri (-333), quelli in terapia intensiva 851 (un calo di 50 ricoveri rispetto a ieri).

La Provincia più colpita è quella di Milano: i casi sono passati a 16.520 (+408, la crescita ieri era stata +287). Seguono Brescia 12.078 (+ 74), Bergamo 10.788 (+50), Cremona 5.61 (+150), Monza 4.211 (+54). Milano città registra 6.955 casi (+246), ieri l’aumento era stato +160.

I dati regione per regione

Lombardia 67.931 (+960, +1.4% ; ieri erano stati +735)

Emilia-Romagna 23.092 (+225, +1%; ieri erano stati +307)

Veneto 16.404 (+277, +1.7%; ieri erano stati +192)

Piemonte 21.955 (+606, +2.8%; ieri erano stati +292)

Marche 5.877 (+51, +0.9%; ieri erano stati +57)

Liguria 6.764 (+95, +1.4%; ieri erano stati +141)

Campania 4.135 (+61, +1.5%; ieri erano stati +45)

Toscana 8.603 (+96, +1.1%; ieri erano stati +135)

Sicilia 2.835 (+76, +2.8%; ieri erano stati +42)

Lazio 5.895 (+80, +1.4%; ieri erano stati +60)

Friuli-Venezia Giulia 2.792 (+17, +0.6%; ieri erano stati +30)

Abruzzo 2.667 (+55, +2.1%; ieri erano stati +91)

Puglia 3.622 (+55, +1.5%; ieri erano stati +38)

Umbria 1.353 (+4, +0.3%; ieri erano stati +1)

Bolzano 2.410 (+16, +0.7%; ieri erano stati +14)

Calabria 1.047 (+9, +0.9%; ieri erano stati +3)

Sardegna 1.236 (+8, +0.7%; ieri erano stati +13)

Valle d’Aosta 1.093 (+5, +0.5%, ieri nessun nuovo caso)

Trento 3.614 (+24, +0.7%; ieri erano stati +58)

Molise 282 (+1, +0.4%; ieri erano stati +2)

Basilicata 350 (+8, +2.3%; ieri nessun nuovo caso)