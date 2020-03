Coronavirus: 5.959 nuovi casi, 86.498 casi totali e 969 morti (50 di ieri)

27 marzo 2020

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 86.498, con un aumento del 7,4% rispetto a ieri (80.539). Sul totale delle infezioni si contano 9.134 decessi e 10.950 guariti.

Oggi gli attualmente positivi al coronavirus sono 66414 in totale (ieri erano 62013), con un incremento di 4401 casi (ieri erano 4492). I pazienti ricoverati con sintomi sono 26.029; 3732 sono in terapia intensiva (6%), mentre 36.653 persone sono in isolamento domiciliare fiduciario con sintomi lievi o assenti. I decessi registrati oggi sono 969 ma 50 sono riferiti a ieri. Sono 589 invece i guariti.

Settantacinque pazienti sono stati trasferiti dalla Lombardia ad altre regioni che hanno a disposizione letti in terapia intensiva.

A fare il punto oggi è il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri. «Siamo di fronte a una pandemia senza precedenti che colpisce paesi forti e tutti stanno adottando le misure che l’Italia ha messo in campo – ha detto il commissario – . Noi stiamo facendo e dobbiamo fare fino in fondo la nostra parte. Stiamo gestendo tre aspetti: cercare i dispositivi che servono a combattere questa guerra, cercare di farli arrivare dove servono e nel frattempo stiamo lavorando senza sosta per rafforzare la produzione autoctona e dipendere sempre meno dalle importazioni. Dobbiamo puntare all’autosufficienza. Da domani per velocizzare i tempi di consegna dei materiali utilizzeremo non solo i camion ma anche gli elicotteri, impiegheremo il personale militare per aumentare il numero degli uomini che lavorano nei depositi, grazie al ministero della Difesa e degli Esteri».

In Lombardia, regione piegata dall’emergenza sanitaria, i pazienti positivi sono 37298, (ieri erano 34889). L’aumento è di 2409. I deceduti sono 541.

«Anche oggi c’è stato un processamento di maggiori tamponi rispetto ai giorni precedenti – ha detto il governatore Fontana – e oggi si assiste a una riduzione del numero dei contagi. La cosa ci fa piacere ma è la dimostrazione che evidentemente bisogna fare la media di almeno 5 giorni per avere una visione, la visione ci conferma che il dato di ieri è stato determinato da una situazione assolutamente particolare e ora i numeri si stanno consolidando». Ieri il governatore aveva invece espresso una preoccupazioni sui numeri dei contagi.

I dati regione per regione

Lombardia 37298 (+2409, +6.9%)

Emilia-Romagna 11588 (+772, +7,1%)

Veneto 7497 (+562, 8.1%)

Piemonte 7092 (+558, 8.5%)

Marche 3196 (+82, 2.6%)

Liguria 2696 (+129, 5%)

Campania 1454 (+144, 11%)

Toscana 3450 (+224, 6.9%)

Sicilia 1250 (+86, 7.4%)

Lazio 2295 (+199, 9.5%)

Friuli-Venezia Giulia 1317 (+94, 7,7%)

Abruzzo 1017 (+71, 7.5%)

Puglia 1334 (+152, 12.9%)

Umbria 884 (+82, 10.2%)

Bolzano 1003 (+97, 10.7%)

Calabria 494 (+101, 25.7%)

Sardegna 530 (+36, 7.3%)

Valle d’Aosta 452 (+44, +10.8%)

Trento 1391 (+94, 7.2%)

Molise 109 (+6, 5.8%)

Basilicata 151 (17, 12.7%)