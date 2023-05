Un terzo di Carlo

7 Maggio 2023

Chissà se diventare re a settantacinque anni sia un tantino seccante, nel dubbio però, se aggiungiamo all’evento due defunte che son rispettivamente una moglie e una madre che ballano come scheletri nell’armadio globale dell’immaginario collettivo, allora la cosa si fa complicata.

Eh sì perché a questo re non è toccata soltanto la sorte di vivere settanta dei suoi settantacinque anni all’ombra di una madre regina, ma di passarne altri trentacinque con lo spettro di una moglie trapassata ma più viva che mai nel pubblico pop che siamo noi che guardiamo incoranare il nuovo re.

E tra una royal queen Elizabeth alla quale si accosta la queen of hearts Diana, spunta la regina consorte Camilla.

Un re con tre regine che arriva alla meta con la saggezza ma pure la stanchezza degli anni e sul quale piovono meme e immagini alla midjourney ad arredare una solennità ormai impossibile nella cornice impazzita dei social.

Nella fiaba necessaria che richiedono un re e il suo castello ci devono essere la strega, la principessa, la matrigna e gli intrighi di corte.

E parrebbe non mancare nessun elemento a questa narrazione infinita almeno fino a ieri, quando l’archetipo della principessa triste e tradita sembra definitivamente tramontato davanti a una mesta quanto necessaria ricomposizione.

Fu l’intervista del 95 alla BBC, dove Diana ruppe il silenzio e raccontò di un matrimonio in cui “eravamo in tre” condito da tribolazioni e bulimia a fare da trampolino a una narrazione in cui tante donne di fine millenio si rispecchiarono, rinunciando una volta per tutte alla favola, questa sì, del principe azzurro.

E i media ebbero gioco facile nel contrapporre l’immagine di una Diana bellissima e in fuga a quella di una paludata e goffa Camilla sigillata anche da un nomignolo “rotweiller” affibiatole forse dalla principessa a causa del “viso rugoso e l’ampia mascella”.

Parrebbe che più del tradimento del marito, in cui si riconobbe una generazione di donne post femministe che coronarono il bisogno sacro di piacersi con quello mondano di piacere, su questa storia abbia pesato di più l’immagine non esattamente cool di una Camilla lontanissima dalle copertine di Vanity Fair come dagli abiti di Gianni Versace, ma soltanto oggi che quella storia è finita può iniziarne un’altra.