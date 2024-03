Arriva a Milano “Come un granello di sabbia”, opera di Mana Chuma Teatro

7 Marzo 2024

Dal 26 al 28 marzo, al Salone Dini di PACTA dei Teatri, in via Ulisse Dini 7 a Milano, andrà in scena la pièce di Mana Chuma Teatro, “Come un granello di sabbia”, già vincitrice del Premio della Critica 2019 ANCT e del Premio Selezione In-box Blu 2016.

“Come un granello di sabbia. Giuseppe Gulotta, storia di un innocente” racconta la drammatica vicenda di un giovane muratore siciliano che, all’età di diciotto anni, viene arrestato e costretto a confessare l’omicidio di due carabinieri avvenuta ad “Alkamar”, una piccola caserma in provincia di Trapani. Il delitto nasconde un mistero indicibile: servizi segreti e uomini dello Stato che trattano con gruppi neofascisti per il traffico di armi e droga. Per far calare il silenzio su quel duplice omicidio serve un capro espiatorio, uno qualsiasi. Chi meglio di un giovane operaio edile senza mezzi economici e culturali, senza una rete di conoscenze e protezione?

Giuseppe Gulotta ha vissuto ventidue anni in carcere da innocente e trentasei anni di calvario con la giustizia italiana. Non è mai fuggito, ha lottato a testa alta, restando lì come un granello di sabbia all’interno di un enorme ingranaggio. Fino al processo di revisione, il decimo di una lunga serie, ostinatamente cercato e ottenuto, che nel 2012 lo ha definitivamente riabilitato.

Con uno straordinario Salvatore Arena, unico attore sul palco, il testo dello stesso Arena e di Massimo Barilla è l’ennesima opera che Mana Chuma Teatro porta in scena per raccontare la storia di un’altra Italia, marginale e dimenticata, ma non per questo meno importante.

*



“COME UN GRANELLO DI SABBIA. Giuseppe Gulotta, storia di un innocente”

con Salvatore Arena

testo e regia di Salvatore Arena e Massimo Barilla

musiche originali di Luigi Polimeni

scenografia di Aldo Zucco

disegno luci Stefano Barbagallo

una produzione Mana Chuma Teatro

In scena a PACTA dei Teatri

26 – 27 marzo 2024, ore 20:45

28 marzo 2024, ore 19

Acquisto biglietti su vivaticket