Enea e Didone vivono

25 Febbraio 2022

CATANIA. Samir Calixto, danzatore e coreografo di origine e formazione brasiliana, ma con un’importante presenza artistica, di formazione e creazione, nei Paesi Bassi, è sbarcato a Catania. Resterà nella città Etnea come artista associato della struttura artistica e produttiva di Scenario Pubblico, il centro nazionale di produzione della danza guidato da Roberto Zappalà. È un bel colpo per Scenario e per la città e, per non deludere le aspettative, Calixto si è presentato al pubblico catanese con uno spettacolo potente, concettualmente complesso e di grande impegno intellettuale. Si tratta di “Dido Aeneas Us & All”: in scena a danzare c’è lo stesso artista insieme con Erika Poletto. Il disegno luci è di Pavla Beranovà, mentre davvero notevolissima è la scelta della musica e del canto dell’opera in tre atti “Dido and Aeneas” dell’inglese Henry Purcel (del 1689 su libretto di Nahum Tate, eseguita e cantata da Simone Kermes, Dimitris Tiliakos, Deborah York, MusicAeterna, New Siberian Singers, Teodor Currentzis). Perché così potente e complesso questo lavoro? Per capirne (o anche solo intravederne) nucleo concettuale e percorso costruttivo basta tirare una linea che congiunga i suoi elementi costitutivi: la libertà espressiva della danza contemporanea, vissuta con consapevolezza, mente aperta e sguardo internazionale, la forza viva e operativa del mito antico, la densità concettuale della musica barocca che riflette, modernamente, su ogni ferita, piega e piaga dell’animo umano. L’amore ci limita e delimita ma, al contempo, ci libera nel nostro essere più autentico e nelle nostre potenzialità, ci rafforza nella nostra più profonda vitalità oppure può deprimerci fino a ucciderci: la parabola tragica dell’amore fra Didone ed Enea, così come il mito e Virgilio (nel V e VI libro dell’Eneide) ce lo raccontano, può esserne paradigmatica. La dialettica fra libertà e autonomia interiori e attrazione e dipendenza dalla persona oggetto e soggetto d’amore viene riflessa dalla danza di Calixto e Poletto. Enea e Didone si amano perdutamente ma Enea deve lasciare Didone per compiere il suo destino nella storia e niente e nessuno può fermarlo. Come nulla può fermare il baratro di privazione di vita e di senso che inghiotte la regina fenicia fino alla scelta estrema. I danzatori provano a riscrivere il mito piuttosto che interpretarlo o, peggio, simularlo. Riscriverlo: percependone ed esprimendone l’atemporalità ed insieme il suo essere profondamente incistato nella carne e nella storia dell’umanità (almeno di quella occidentale) e nella concretezza della vita di uomini e donne. Riscriverlo, osservando (la danza può essere un cannocchiale rivolto al futuro) e quindi intrecciando in modo interessante e consapevole i piani temporali, laddove la dimensione atemporale del mito si ribalta in un futuro che è prospetticamente, e necessariamente, il presente della danza e del pubblico che ne fruisce tra comprensione ed emozione. Visto a Catania, a Scenario Pubblico, in anteprima assoluta il 12 febbraio, prima assoluta 19 febbraio 2022, in Olanda a Schouwburg De Lawei.

“Dido Aeneas Us & All”, ideazione, coreografia, scenografia e costumi di Samir Calixto. Interpreti: Samir Calixto, Erika Poletto. Disegno luci di Pavla Beranovà. Musica: Didone ed Enea di Henry Purcell. DIDO ÆNEAS US & ALL è una coproduzione di Matter Affects (NL), Scenario Pubblico (IT), Schouwburg De Lawei (NL)/ Steptext Dance Project (DE) e Dansverkstæðið (IS). Crediti fotografici di Joris-Jan Bos.