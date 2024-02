Il rivoluzionario errante debutta al Teatro Litta

19 Febbraio 2024

In scena dal 20 al 25 febbraio al Teatro Litta di Milano il debutto dello spettacolo “Il rivoluzionario errante. Vite, utopie e fallimenti di Nikolaj Sudzilovskij”. La pièce, di Tommaso Urselli, per la regia di Alberto Oliva, racconta la vita di Nikolaj Sudzilovskij, medico e rivoluzionario, protagonista di molte battaglie, spesso donchisciottesche, intraprese in quattro continenti. Sudzilovskij viene colto in un momento di quiete, nel silenzio sospeso di un paesaggio tropicale, intento a fare i conti con sè stesso, con il suo passato e le sue esperienze. Sulla scena si alternano così, incarnate dall’elegante figura vestita di lino chiaro, le molteplici personalità del protagonista: medico, politico, poeta e filosofo, ma soprattutto democratico anticonformista. Al centro delle sue riflessioni la visione utopica della vita e dell’impegno personale, che lo hanno contraddistinto da sempre, guidando il suo operato attraverso le sfaccettate manifestazioni pratiche, artistiche e sociali. A fianco del protagonista – interpretato da Mario Sala – il pappagallo Polly (Angelo Tronca) anima una scena alla De Chirico, surreale e metafisica. Il testo di Tommaso Urselli si ispira al libro di Claudio Facchinelli “Lumpatius Vagabundus. Sulle tracce di Nikolaj Sudzilovskij medico e rivoluzionario” in cui l’autore va in cerca del suo personaggio nei quattro continenti in cui ha provato a costruire rivoluzioni:

“Ho cominciato a inseguire la sua storia, quasi per caso… andando dietro a un mio vecchio sogno di adolescente. Inseguendo questo sogno, che per ora non racconterò, mi sono ritrovato a ricostruire le imprese compiute tra seconda metà dell’800 e inizi ‘900 da questo medico bielorusso attivo tra i narodnik. Narodnik… populisti, traduciamo noi… anche se questa parola evoca oggi tutt’altro immaginario, ben lontano dalle utopie di Sudzilovskij. Sappiamo che nel 1874 dalla Russia è costretto a fuggire quando viene braccato dalla polizia zarista, e vaga dapprima per l’Europa… Vive in Bulgaria, in Romania… Conosce Marx, Engels, Bakunin… Poi è la volta degli Stati Uniti, delle Hawaii, del Giappone, della Cina…”

Il rivoluzionario errante. Vite, utopie e fallimenti di Nikolaj Sudzilovskij, di Tommaso Urselli – con Mario Sala e Angelo Tronca – regia Alberto Oliva – musiche originali Ivan Bert – produzione A.M.A. Factory