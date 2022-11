L’Amaro Lucano, diamante del made in Italy nel mondo, guarda al futuro

14 Novembre 2022

Una delle tante storie di eccellenza italiana conosciute all’estero, riguarda sicuramente la realtà aziendale della famiglia Vena, originaria di Pisticci, in provincia di Matera, nella calorosa terra di Basilicata, dove da oltre un secolo produce l’Amaro Lucano, consacrato dal famosissimo slogan pubblicitario “Cosa vuoi di più dalla vita?”, tramandato di generazione in generazione, blindato e divenuto un vero e proprio marchio registrato.

L’attuale amministratore delegato dell’azienda di famiglia, Francesco Vena, saldamente al vertice, illustra l’organizzazione manageriale in questi termini: “La statistica dice che solo il 4% delle aziende familiari ce la fa a raggiungere questo traguardo. Con me lavorano i miei fratelli Leonardo e Letizia, nostra madre Rosistella, mentre papà Pasquale è amministratore unico della holding di famiglia”.

La combinazione vincente di tutti gli ingredienti strategici, di comunicazione e commerciali, perfezionati in più di cento anni di storia vissuta ai massimi livelli del panorama italiano ed internazionale, ha generato una avvincente e felice carrellata di eventi, passando dall’epoca della “Milano da bere“,nei mitici anni ’80 (pur conservando origini fieramente meridionali), fino alle incertezze economiche e sociali in corso del post Pandemia, affrontate con tenacia e determinazione.

Nel tempo, l’azienda produttrice dell’Amaro Lucano, ha voluto mantenere intatto il logo che la rappresenta, la contadina lucana con il grembiule e il cesto di erbe aromatiche in mano, sinonimo di familiarità ed autenticità per i consumatori che riescono ad individuarlo immediatamente in ogni area commerciale dedicata, unendo in questo modo l’Italia da Nord a Sud.

Diverse le operazioni rilevanti a livello finanziario compiute negli ultimi otto anni, comprensive di 25 milioni di fatturato ed acquisizioni sostanziose, come Limoncetta di Sorrento e Vermouth Mancino, nel 2022.

Pur non atteggiandosi a multinazionale, l’impresa di proprietà della famiglia Vena, costituisce un punto di riferimento inamovibile sullo scenario commerciale nazionale ed estero, sorretta dal calore della comunità lucana nel mondo.

Il prossimo futuro, parla internazionale, con l’obiettivo da centrare del 25% dei ricavi, a fronte del 15% attuale, proveniente dall’export. I mercati più importanti dove investire con decisione sono: Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Canada e Paesi Scandinavi, valorizzando come merita anche la porta d’Oriente, in costante espansione.

Gli Stati Uniti, rimangono il Paese in cui il Lucano vende di più oltre confine, essendo stati il primo approdo di una generazione della famiglia Vena, giunta in nave, con valigie piene di sogni e speranze, e dove ancora nel New Jersey, è possibile ammirare insegne dei negozi del tempo, che riproducono l’immagine dell’Amaro Lucano.

Nel 2019, i Vena, utilizzando una area dismessa della loro azienda, hanno dato vita ad “Essenza“, il museo della casa: “Diecimila visitatori in due anni, se si pensa al periodo di cattività. Cinque aree tematiche, in spazi tecnologici e interattivi per fare un viaggio guidato. Facciamo parte di Musei Impresa, l’associazione che raccoglie oltre 100 piccole e grandi imprese dotate di collezioni e archivi”, tiene a precisare Francesco Vena.

Un pezzo di storia del nostro Territorio, ricco di vita, colori, lavoro onesto e voglia di fare, dove il cuore ha permesso di far decollare un sogno divenuto una felice realtà, in cui passato, presente e futuro si intrecciano indissolubilmente, portando nel mondo il meglio dell’Italia.