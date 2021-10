Goliath e il ritorno della limpidezza

7 Ottobre 2021

In un mondo in cui da tempo l’intrattenimento vede la lotta bene contro male in modo contemporaneo, con personaggi che navigano in acque torbide e dove le zone grigie abbondano, Goliath spicca per la sua limpidezza.

Prodotta da Amazon Prime e giunta alla quarta stagione, Goliath fornisce un esempio perfetto di eroe con molte macchie ma senza dubbi su ciò che è giusto e ciò che non lo è.

Billy McBride, interpretato da un fenomenale Billy Bob Thornton, è un ex avvocato di successo che decide di ritirarsi per sprofondare in un’esistenza alcolica, vissuta pre lo più in uno di quei bar sempre bui nonostante il sole accecante di Los Angeles. È un uomo che non ha più voglia di fare maneggi e di avere a che fare con un sistema giudiziario malato. Si vuole fare i fatti suoi, in definitiva, smaltendo la delusione a furia di bourbon.

Succede che, per puro caso, venga ‘richiamato in servizio’ contro il suo stesso ex studio per una causa che in gergo si chiama ‘Goliath’, ovvero una causa persa in partenza contro una multinazionale. Non ha voglia di farlo, cerca di schivarla in tutti i modi ma quando capisce che è condannato a fare la cosa giusta entra in azione.

Così, per 4 serie una più bella dell’altra. Una sceneggiatura perfetta, una regia che mischia realtà a sogno, dialoghi sferzanti e un corollario di personaggi perfetti che intorno a Billy vanno a formare un quadro narrativo d’eccezione.

Thornton [che per Goliath ha vinto un Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica] riesce a dare vita a un personaggio che è sconfitto dentro ma vittorioso fuori, un uomo che conosce bene il male e sceglie il bene senza se e senza ma, con un candore e un’indifferenza senza pari.

Guardatelo, se tifate per Davide e i Golia vi fanno schifo.

Guardatelo.

[Il fatto che Amazon sia uno dei più grandi Goliath al mondo è un altro discorso, e ci torneremo…]