Intervista a Stefano Passarello: l’atleta e influencer si racconta

3 Febbraio 2024

Quest’oggi su Gli Stati Generali conosciamo meglio un volto noto dei social network. Il suo nome è Stefano Passarello ed è un giovane influencer fiorentino di 26 anni. Attivo ormai sul social dal 2017, Passarello vanta un curatissimo profilo Instagram da 147 mila follower. Una community attiva e appassionata di stile, nuove tendenze e moda si è creata intorno alla sua personalità dando vita ad un feed pieno di stile ed eleganza, dove quest’ultimo indossa capi all’ultima moda di gran classe.

Passarello si è raccontato sulle nostre pagine, rivelando ulteriori dettagli sulla sua figura:

Sappiamo che sei anche un atleta. Come bilanci gli allenamenti intensi con la gestione del tuo profilo social e la creazione di contenuti?

Quando ho allenamento mi concentro solo ed esclusivamente su di esso. Il profilo Instagram lo utilizzo nel tempo libero in modo tale da non dover trascurare quello che ho da fare in maniera principale e che ovviamente ha un rilievo maggiore. So che per molti questo discorso non è facile da applicare e condurre avanti nel tempo ma devo ammettere che con molta pazienza riesco a gestire bene entrambe le mie attività

Come gestisci la pressione e le aspettative, sia sul campo da gioco che nel mondo digitale?

Cerco di fidarmi dei miei mezzi in modo tale da non avere tutta questa pressione nel corso della partita. Anche qui ci vuole un lavoro di allenamento ma anche e soprattutto di autostima e fiducia in se stessi. Non ho pressione sui social, nonostante abbia un seguito ampio e quindi delle responsabilità, cerco di essere sempre preciso e rispettare tutte le collaborazioni che mi vengono chieste

Qual è il momento più emozionante che hai vissuto finora nella tua carriera, sia nel calcio che come influencer?

Il momento più bello nella mia carriera calcistica è avvenuto quando sono entrato a far parte a 18 anni della prima squadra del Avellino( in B ). Per quanto riguarda i social invece ricordo con profondo affetto quando un giorno mi hanno fermato dei ragazzini per strada richiedendomi una foto poichè mi seguivano su Instagram. Credo sia stato importante perchè da quel momento mi sono reso conto di essere riconosciuto e riconoscibile ed ha rappresentato per me motivo di orgoglio e grande soddisfazione

Quali sono i tuoi obiettivi a breve e lungo termine e i progetti imminenti o futuri?

Ho diversi obiettivi, sogni nel cassetto e progetti, ma preferisco tenermeli per me. Sono abituato prima a lavorarci su e ad esaudirli e poi a parlarne liberamente.

Siamo fiduciosi e speranzosi per tutti i progetti di Stefano Passarello. Lo ringraziamo per essersi raccontato su Gli Stati Generali, ricordandovi che potete seguirlo sui suoi profili social.