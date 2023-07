Guida completa al noleggio lungo termine: tutto ciò che è bene sapere

3 Luglio 2023

La soluzione ideale quando si deve utilizzare un’auto oppure un veicolo commerciale per un tempo prolungato, ma non si vuole pensare all’assicurazione, manutenzione oppure al servizio stradale è sicuramente affidarsi al servizio di noleggio a lungo termine. In questo articolo si parlerà di tutto quello che è importante sapere sul noleggio a lungo termine. Infatti, il noleggio prolungato non solo permette di risparmiare ma è un modo di guidare senza pensieri.

Quali sono le caratteristiche del noleggio a lungo termine?

Il noleggio lungo termine è una tipologia di “affitto” di un veicolo commerciale o di un’auto che va dai 24 ai 60 mesi. Noleggiare un’auto a lungo termine significa evitare tutte le incombenze di avere un mezzo di proprietà. Infatti nel contratto di noleggio sono incluse: l’assicurazione, l’assistenza stradale e la manutenzione ordinaria e straordinaria. La spesa principale di cui il guidatore deve farsi carico vostro è il carburante. Oltre a questo, se l’auto che si vuole noleggiare è un veicolo aziendale, si avrà l’opportunità di personalizzarla con il logo della propria azienda donandole maggiore stile e visibilità per il business. Una delle caratteristiche più interessanti è quella di poter scegliere la vettura che più si adatta alle proprie esigenze con tecnologie di ultima generazione, un veicolo affidabile e assolutamente sicuro. Ovviamente il canone mensile varia in base all’auto scelta e al chilometraggio previsto nel contratto al momento della stipula, nonché ad eventuali servizi aggiuntivi che si desiderano, come l’auto sostitutiva o il cambio gomme. Scegliendo poi la formula con anticipo, si potrò avere un abbassamento del canone mensile.

Perché scegliere un veicolo con il noleggio a lungo termine?

Questa tipologia di noleggio è perfetta per le persone che si spostano ogni giorno per lavoro, percorrendo grandi distanze ogni anno, con un chilometraggio che supera almeno i 15000 km, e che hanno la necessità di un veicolo performante per il loro lavoro. Infatti le agenzie di autonoleggio rinnovano spesso il loro parco auto con mezzi di ultima generazione, sicuri e affidabili. Questo permette ai noleggianti di viaggiare senza stress e senza problemi, senza pensare alle varie incombenze burocratiche ed economiche. Infatti, questa soluzione è adatta anche a chi utilizza il veicolo in maniera intensiva, che potrà avere un’auto che si adatta al proprio stile di vita e di guida. Oltre a questo, si ha la certezza dell’immutabilità del canone mensile e di sapere sempre quanto si deve riservare a quella spesa, senza avere la sorpresa di costi aggiuntivi. Un altro elemento importante è che non ci si deve preoccupare della svalutazione dell’automobile. Infatti le auto tendono a perdere valore col tempo, soprattutto se utilizzate molto. Col noleggio a lungo termine, alla fine del contratto, si avrà la possibilità di chiudere il contratto, rinnovarlo con lo stesso veicolo o cambiarlo. Quindi se si ama cambiare spesso automobile e si vogliono provare i nuovi modelli presenti sul mercato senza la preoccupazione di tutto ciò che comporta avere un’auto di proprietà, il noleggio a lungo termine può risultare la soluzione più adatta.