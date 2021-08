Snam, le “paline” indicano la Via Francigena

26 Agosto 2021

Snam omaggia la via Francigena dotando alcune “paline” di segnalazione della rete con degli speciali rivestimenti che contengono informazioni su uno dei principali itinerari storici, turistici e culturali d’Europa.

Le prime paline rivestite sono apparse in Val d’Orcia, in alcuni punti nei quali la Francigena interseca la rete Snam. Altre installazioni sono previste in Puglia nelle prossime settimane.

L’iniziativa ha l’obiettivo di accogliere la “Via Francigena – Road to Rome. Start again”, la marcia europea di 3.200 km partita lo scorso giugno da Canterbury e che arriverà a Roma il 10 settembre e a Santa Maria di Leuca (Lecce) il 18 ottobre.

In Italia, una delle cinque nazioni attraversate dalla staffetta, il percorso della Via Francigena interseca in più punti la rete Snam. La società è main partner della manifestazione, che ha l’obiettivo di promuovere il turismo sostenibile, connettere comunità e culture,dando un messaggio di pace e dialogo tra i territori.