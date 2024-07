Ripido Festival: a Brunico dal 6 luglio al 31 agosto

3 Luglio 2024

Torna a Brunico, dal 6 luglio al 31 agosto, per la sua terza edizione Ripido Festival. Sedici illustratrici e illustratori animeranno quattro esposizioni che offriranno ai visitatori uno scorcio affascinante e vario del meglio dell’illustrazione italiana. Organizzato dall’Associazione culturale Il Telaio, a cura di Giulia Neri, Federico Cano Correa, Camilla Mineo e da Roberto Balocco, Ripido si conferma come uno sguardo attento, curioso e articolato sul settore dell’illustrazione.

Quattro mostre personali saranno dedicate ad altrettanti grandi nomi: Nicola Magrin, Giulia Neri, Andrea Calisi, Giulia Pastorino.

A questi si aggiungeranno gli artisti selezionati da Illustation.it in una collettiva di 10 illustratori che, in 10 tavole ciascuno – per un totale di 100 opere – racconteranno il presente con stili e voci diverse. E ancora due personali, rispettivamente di Fabio Consoli e Elisa Vendramin, andranno a comporre il quadro di un percorso espositivo diffuso di oltre 450 opere.

Le otto mostre coinvolgeranno quattro spazi del centro di Brunico: Casa Ragen (Casa della Musica), la Vecchia Palestra, il Cafè Atelier Pinta Pichl e un nuovo spazio rinominato Ripido Gallery.

Il festival s’inaugura durante la giornata del 6 luglio, le mostre saranno visitabili gratuitamente fino al 31 agosto. Ripido Festival è reso possibile grazie al sostegno dell’Associazione Turistica Brunico Plan de Corones, del Comune di Brunico, della Regione Trentino – Alto Adige e della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

Nicola Magrin espone a Brunico Altri voli con le nuvole, un racconto pittorico in 102 stupefacenti acquerelli, un viaggio spirituale iniziatico. Magrin è un maestro dell’acquerello, le sue tavole, tutti originali, raccontano la vita attraverso le emozioni e le riflessioni che nascono dalla sua amata montagna. I suoi paesaggi da personali diventano universali e raccontano il viaggio, l’avventura, la solitudine, la wilderness, gli amici sono la linfa di una vita, un inesauribile tavolozza per i colori dell’anima.

Come si fa a dare forma ad una sensazione? Che colore ha l’anima? E la nostra mente? Nelle opere e nella mostra di Giulia Neri All’ombra del vento ci sembra di trovare le risposte a queste domande. Giulia Neri è autrice nota sia in Italia che all’estero, crea grandi storie con illustrazioni concettuali dove la figura umana è posta al centro del suo percorso di ricerca.

Oltre la foresta è il titolo della mostra di Andrea Calisi a cura di Galleria Caracol. Andrea Calisi lavora in analogico e digitale, creando tavole ricche di dettagli e di storie, un vero e proprio viaggio in una foreste di colori, ama i paesaggi naturali e le composizioni armoniose dove uomo e natura diventano un tutt’uno.

Giulia Pastorino è autrice di libri per l’infanzia, il suo lavoro è un “caos” apparente dove colori accesi e forme giocose creano composizioni irresistibili. Nella mostra Bailamme a cura di Galleria Caracol, presenta i suoi disegni, caratterizzati da sfondi color crema, colori caldi e realizzati con pastelli a olio.

La Vecchia Palestra accoglierà Visions, collettiva di dieci autori curata da illustation.it, progetto nato nel 2019 a Torino.

Lucia Calfapietra, Nicolò Canova, Isabella Conti, Cinzia Franceschini, Lorenzo Gritti, Maniaco D’Amore, Marco Marella, Yoshi Mari, Gianni Puri, Shut Up Claudia. Dieci autori, dieci stili diversi, dieci lavori ciascuno per un totale di cento tavole: si spazia tra dieci visioni dove l’approccio all’immagine compie percorsi differenti, aprendoci a nuovi codici creativi. Illustrazioni concettuali o marcatamente grafiche, delicate oppure nette e decise, colori accesi o tonalità pastello, cinque illustratori e cinque illustratrici espongono in questa mostra collettiva uno spaccato dei loro lavori più recenti.

A Casa Ragen sono presenti due mostre: una personale di Fabio Consoli, dal titolo Moto perpetuo e una raccolta dei vincitori di Annual dell’associazione Autori di immagini 2024.

Con uno stile concettuale ed ironico Fabio Consoli, illustratore siciliano, si è fatto conoscere sia in Italia che negli Stai Uniti. Il viaggio è per lui una grande fonte di ispirazione, che sia in bici o in motocicletta è in costante ricerca di spunti creativi per le sue illustrazioni che realizza sia in tecnica digitale che con l’acrilico. Negli anni ha lavorato per National Geographic, The New York Times, The Wall Street Journal, Boston Globe, Pentagram, Red Valentino, Apple Japan, American Airlines, Feltrinelli.

Café Atelier Pinta Pichl ospita la mostra personale di illustrazioni di Elisa Vendramin a cura di Galleria Carracol. Vendramin attraverso il collage digitale racchiude intuizioni e memorie in immagini dal sapore astratto e personale, giocando con il delicato equilibrio che si instaura tra la complessità della composizione e lo spazio vuoto del foglio. Autrice di grande talento, dal gusto raffinato ed elegante, tramite il suo lavoro ci racconta il mondo in una chiave totalmente nuova ed originale; intersecando flora, fauna e elementi naturali Elisa crea quella che si può definire una “poesia visiva”.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dell’illustrazione e dell’arte contemporanea, un’occasione per immergersi in un percorso culturale diffuso, a contatto con lo spazio montano.

Per tutte le informazioni relative alla giornata inaugurale e alle mostre è possibile visitare il sito https://ripidofestival.it/