Il Diavolo e la solidarietà

22 Dicembre 2023

Nel corso del periodo di festività, anche quest’anno AC Milan ha realizzato una serie di iniziative e attività per restituire anche solo in parte tutta la passione che riceve costantemente dai propri straordinari tifosi e dalle proprie comunità.

Tra di esse, le visite presso ospedali del territorio milanese hanno coinvolto anche quest’anno diversi calciatori e calciatrici delle Prime Squadre rossonere. Dopo la prima visita all’Ospedale Policlinico, realizzata da Adami, Adli, Bennacer e Copetti, nella settimana corrente si sono susseguiti due altri appuntamenti. Prima Olivier Giroud e Kevin Zeroli hanno visitato i piccoli pazienti della chirurgia pediatrica dell’Ospedale Buzzi, poi Rafael Leao e Selena Babb hanno fatto lo stesso per quelli dell’Istituto dei Tumori di Milano, distribuendo doni e gadget rossoneri, scattando foto ricordo e offrendo loro un momento di spensieratezza in un periodo tanto importante

L’attenzione della famiglia rossonera a iniziative sociali e ambientali – sintetizzata all’interno del Manifesto RespAct per Equity, Diversity & Inclusion del Club – si è manifestata in questo periodo non soltanto attraverso visite ospedaliere. Già a metà novembre, infatti, il Club ha lanciato l’iniziativa internazionale “Planting New Memories”, promuovendo due progetti a salvaguardia del pianeta.

A livello internazionale, è stata creata una foresta di 1899 alberi diffusa in tutto il mondo con Treedom, una foresta che è già cresciuta superando le 2100 unità e che può continuare a farlo sempre di più regalando e regalandosi un albero alla pagina dedicata. A livello locale, Fondazione Milan riqualificherà un’area verde del Municipio 9 di Milano rigenerando un campo multisport dedicato a Davide Astori e che sarà al servizio di oltre 500 giovani di associazioni locali (link).