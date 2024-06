UniCredit, buddy è Official banking partner della Coppa Davis

12 Giugno 2024

Buddy, la nuova filiale remota di UniCredit, è il nuovo partner bancario ufficiale della Coppa Davis. Il Gruppo UniCredit e la Federazione Internazionale Tennis (ITF) hanno annunciato oggi la nuova partnership fino alla fine del 2026, che viene sancita in un momento straordinario per il tennis italiano, e nell’anno olimpico.

Andrea Orcel, Group CEO e Head of Italy, ha così commentato l’annuncio: “Per UniCredit, una banca commerciale paneuropea con presenza in 13 paesi e 15 milioni di clienti in tutto il mondo, la partnership rappresenta un’unione basata su valori condivisi. Dimostra il sostegno della Banca al mondo dello sport e la sua affinità con i valori che questo rappresenta, in particolare lo spirito di squadra, la determinazione, il rispetto delle regole e l’inclusione”.

Alla presentazione della partnership – alla presenza di David Haggerty, Presidente dell’ITF e di Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel -,Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit, ha sottolineato l’importanza di buddy per il Gruppo, in quanto rappresenta un nuovo modo di fare banca e un modello di servizio remoto complementare ai canali esistenti di UniCredit: filiale fisica, call center, internet e mobile, che pone i clienti al centro. È una “banca on demand”, in cui il cliente può scegliere dove, come e quando essere servito.

David Haggerty, Presidente dell’ITF, ha dichiarato: “È un piacere accogliere il prestigioso marchio UniCredit nella famiglia dei partner della Coppa Davis. Desideriamo ringraziarli per la loro fiducia e siamo orgogliosi di aiutarli a far conoscere i loro prodotti. Non vediamo l’ora di lavorare con il team di UniCredit in occasione degli incontri e degli eventi di Coppa Davis, compreso l’evento del Gruppo A delle finali di Coppa Davis 2024, che si terrà a Bologna asettembre”.

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha dichiarato: “In un momento epico per il tennis italiano, non possiamo che dare il benvenuto affettuosamente nella grande famiglia di questo sport ad un partner tanto prestigioso. La Coppa Davis dimostra, ogni anno, quanto sia importante il lavoro di squadra per arrivare al successo. È con questo spirito che la Fitp si augura di mettere in campo sempre nuove forme di collaborazione per lo sviluppo del tennis. Sarebbe bello anche avere la finale di Coppa Davis in Italia, dopo tanti anni consecutivi nei quali si è giocata in Spagna…”