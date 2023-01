Monza pari con il Sassuolo, Palladino: Punto d’oro

22 Gennaio 2023

Finisce 1 -1 il match tra Monza e Sassuolo all’UPower Stadium ma i padroni di casa devono ringraziare la dea bendata se sono riusciti a portare a casa il pareggio. Sotto di un gol già dopo 14′ minuti nel primo tempo, rischiano il raddoppio al 27′ e poi ancora con una clamorosa traversa al 41′ di Laurentiè su imbeccata di Berardi.

Palladino mescola le carte nella ripresa toglie Petagna, Marlon e Birindelli inserisce Dany Mota in attacco, Pablo Mari in difesa, e Colpani. Ciurria può tornare largo a destra e i biancorossi tornano pericolosi. La reazione c’è e al 15′ trova il pari Caprari con un tiro a giro bellissimo dal vertice sinistro dell’area. A quel punto il tecnico dei oadroni di casa prova a vincere la partita: toglie Caldirola e inserisce GytKjaer, ma i biancorossi perdono equilibrio in difesa. Quella di Caprari rimarrà l’unica vera occasione da rete, in un secondo tempo molto spezzettato. Il gioco della squadra di Palladino è infatti fermato o da continui rimpalli in area o dalla mancata capacità di essere veramente pericolosi sotto porta. Il Sassuolo invece va vicinissimo al raddoppio almeno due volte al 27′ con Berardi e poi ancora al 41′. Al 93′ si accendono gli animi: il Monza reclama un rigore, per un presunto fallo di Tressoldi su Ciurria, che l’arbitro però non assegna.

“Prestazione positiva ma finiamo con rammarico perché le occasioni più importanti le abbiamo avute noi”, dirà Bisoli, mister del Sassuolo, a fine partita, per cui la sua squadra comunque “esprimerà il suo potenziale in questo campionato”.

“Un punto d’oro – replica Palladino – sono soddisfatto del percorso fin qui fatto, com la squadra in continua crescita Abbiamo approcciato bene la partita. Bene i primi 15′, dice ancora il tecnico biancorosso, avevamo il pallino del gioco. Dopo il gol, invece, ci siamo impauriti, eravamo lenti e sterili e non riuscivamo ad uscire, eravamo “sporchi” nelle ripartenze com un giro palla troppo lento. Con i cambi ho alzato la velocità. Potevamo vincere e potevamo perdere. M’è piaciuto rischiarla, ho voluto provare a vincere. Rigore più no che si. Il Sassuolo sale a 17 punti, il Monza a 22. In attesa di sapere cosa farà la Juve, raggiunta temporaneamente in classifica