Il Monza travolge anche la Salernitana e vede l’europa

8 Ottobre 2023

All’UPower Stadium sta diventando una consuetudine. Non solo il Monza gioca bene ma adesso vince anche segnando parecchio. Si è fermata al terzo gol segnato su rigore ma le azioni da gol sono state tantissime.

Cinque almeno nel primo tempo, nitide e sbagliate di un niente e almeno altre tre nella ripresa, compresa la traversa di Gagliardini al 47’della ripresa.

La Salernitana di Paulo Sousa si era presentata con un 4-3-3 coraggioso che neo primo minuto ha tentato di arginare i biancorossi che però con uno slalom alla Corso, ha visto Colpani arrivare in porta con la palla incollata al piede.

Palladino anche quest’oggi ha tirato fuori un asso nella manica che, per altro in tempi non sospetti, avevamo indicato come una futura promessa del calcio italiano: Samuele Vignato.

Il giocatore con la maglia numero 80 ha fatto letteralmente impazzire la difesa amaranto colpendola appena dieci minuti più tardi. Con Colombo accanto a lui si sono aperti varchi che gli hanno permesso, aiutato anche da Kyriakopoulos, di arrivare spasso al tiro sotto porta.

Tutta la squadra comunque ha giocato ad altissimi livelli ad un’intensità pazzesca. Il gioco parte sempre dal basso. Palladino, del resto, ha consolidato una difesa che, malgrado l’assenza di Izzo, ha ormai consolidato la sua forza. Non è un caso che Caldirola sia spesso l’uomo che tra le linee si aggiunge in attacco diventando determinante per avere l’uomo in più.

Colombo anche oggi è andato molto vicino al gol, mancato o per poca precisione, per bravura del portiere o per semplice sfortuna.

Dominato il primo tempo, nel secondo tempo i padroni di casa sono entrati senza il furore dei primi 45 minuti. Quando però a metà del secondo tempo la Salernitana è andata due volte vicino al gol, colpendo anche una traversa, i biancorossi sono tornati a macinare gioco. Ed è stato più volte il Papu Gomez, entrato al posto di Colpani, a colpire di rimessa mandando prima Bondo, entrato al posto di Pessina, vicino al gol per poi riuscirci ancora con Bondo che si è conquistato un calcio di rigore.

Mai domi e sempre votati all’attacco i ragazzi di Galliani hanno attaccato fino al 96′, colpendo una traversa al quarto minuto di recupero con una rovesciata di Gagliardini.

Alla fine della partita il Monza occupa temporaneamente la settima posizione. Sarebbe cioè in Europa League. Musica per Adriano Galliani e Raffaele Palladino. all’11’ del primo tempo la curva intona: “Galliani uno di noi”. In tempo di elezioni, tanta roba.