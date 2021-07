12 Luglio 2021

Ma esistono anche le lacrime di gioia, sono doppie, intense, caldissime, fanno sciogliere un corpo compatto, ieratico, di solidissimo marmo; come dicono i poeti le ginocchia, perché stai provando il nettare inebriante del vino degli dei.

Sono le lacrime che nella notte del candore e degli amanti piangono le stelle. Diventano acqua pura, fresca, profumata dal cuore.

Quelle lacrime sono salate, ma diventano dolci al palato e invece di provocare il dolore, liberano la gioia, gli occhi non si abbassano giù, ma si rivolgono al cielo agli dei che hanno elargito- ogni tanto- un po’ di felicità, ai propri cari di lassù con i quali si è di nascosto parlato di notte, si è cercato aiuto, sostegno.

E con il dito all’insù si indica il cielo, al quale ci si inchina con ringraziamenti devoti, per non averci lasciati soli.

Queste sono le lacrime di chi era caduto rovinosamente e pensava di non rialzarsi più, chi stava nel conflitto e pensava che la pace non ritornasse, chi aveva perso tutto e non poteva ricostruire niente. Di chi ritrova un figlio smarrito, un amore perduto.



Mancini e Vialli piangono e sorridono insieme: il primo ha raccolto una squadra fatta a pezzi e neanche qualificatasi agli ultimi mondiali, il secondo combatte contro il cancro una battaglia durissima, per vivere ancora e vedere il sole al mattino.

Insieme hanno fatto squadra , hanno chiesto ai giocatori che potevano essere campioni, unirsi, fare gruppo, allontanare invida, superbia, rispettarsi, darsi ausilio gli uni con gli altri, la mano intrecciata ed il chiudersi a guscio, come la chioccia con i suoi pulcini.

E perciò abbiamo vinto, come Bearzot nell’82 e Lippi nel 2006.

Mancini e Vialli rappresentano con quelle lacrime di gioia, l’anelito, il desiderio di essere un corpo solo che cerca una ricchezza propria perduta malamente.

Ed è la bellezza rutilante dello sport. Nella gara si cerca la forza e l’unisono, si diventa fratelli, amici di lotta e di valore.

Nasce e si tocca la magia dello sforzo impossibile: ugualmente corpo, mente, nervi, coraggio e astuzia portano abilità, bravura, vigore, risolutezza.

E quelle lacrime di gioia innaffiano la preziosa felicità, come di chi supera una malattia e vede l’infinito del mare, del vento e del cielo.

Almeno per un po’ la gioia sia con noi.