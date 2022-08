Riparte il campionato con le nuove sigle di Tim e Lega Serie A

11 Agosto 2022

Saranno due le partite a dare l’avvio ufficiale, sabato 13 agosto, alla nuova stagione del campionato di calcio Serie A Tim. Si partirà alle 18.30 con Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta. Per poter guardare la propria squadra del cuore in tv bisognerà aver sottoscritto un abbonamento a una delle piattaforme che trasmetteranno i match, che quest’anno saranno Sky, NOW, DAZN e Tim.

E proprio Tim, in occasione della partenza del campionato, con la Lega Serie A, lancia le nuove sigle che accompagneranno in tv le partite di calcio italiano e i programmi televisivi ad esso dedicati.

Caratterizzate dal claim “Connessi da un’unica passione”, le sigle celebrano, con immagini di ieri e di oggi e i colori di tutte e venti le squadre, la passione dei tifosi e il legame che dura da 25 anni tra Tim e Lega Serie A.