Sparkle con MainStreaming per contenuti video all’insegna della sostenibilità

4 Luglio 2024

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, rafforza la collaborazione con la media delivery company MainStreaming per supportare la distribuzione di contenuti video ad alte prestazioni e in maniera ecosostenibile. In virtù dell’accordo, Sparkle raddoppierà lo spazio riservato ai server di MainStreaming nel proprio data center green di Atene per arricchire ulteriormente l’offerta di servizi di connettività Internet globale.

MainStreaming si propone come partner tecnologico internazionale di broadcaster, over-the-top, digital media company e player emergenti per la trasmissione in streaming di video ad altissima qualità e in maniera eco-sostenibile. Con la sua Intelligent Media Delivery Platform, ha ottenuto la certificazione di Carbon Neutral, raggiungendo quindi il net-zero grazie alla sua innovativa architettura di rete ad alta efficienza energetica del software. La tecnologia di MainStreaming, basata su AI, è infatti in grado di ottimizzare l’utilizzo delle risorse di rete e ridurre il consumo energetico di oltre il 50% rispetto alle tecnologie di distribuzione tradizionali.

Per disporre di un punto di presenza in grado di servire i clienti della regione balcanica, MainStreaming ha scelto di affidarsi a Sparkle collocando i propri sistemi presso Metamorfosis I ad Atene, data center certificato per l’uso di energie rinnovabili, e di usufruire del servizio di connettività Internet ad alta velocità Seabone, in grado di supportare la distribuzione di contenuti video ad alte prestazioni e con bassa latenza, grazie alla rete proprietaria in fibra ottica che si estende per molti km attraverso Europa, Africa, le Americhe e l’Asia.

“L’efficienza della nostra rete globale consente di trasportare contenuti video ad altissima qualità con una riduzione della latenza e nessuna interruzione durante la fruizione del servizio”, afferma Annalisa Bonatti, Vice President Enterprise di Sparkle. “Garantire questi servizi rispettando la sostenibilità ambientale è una nostra missione. In particolare, il 100% dell’elettricità utilizzata nei data center di Sparkle in Grecia proviene da fonti rinnovabili, con un conseguente azzeramento delle emissioni di carbonio”.

“Abbiamo trovato in Sparkle un partner tecnologico di alto livello che condivide il nostro impegno in materia di sostenibilità”, afferma Antonio G. Corrado, CEO di MainStreaming. “L’efficienza dei data center e della rete di Sparkle ci permettono di migliorare ulteriormente l’esperienza di navigazione degli utenti riducendo al contempo la nostra impronta ambientale”.

L’accordo con MainStreaming conferma Sparkle come partner di riferimento per il settore media & broadcasting offrendo connessioni Internet ultraveloci e ad alta efficienza energetica.