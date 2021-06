Accordo Dazn-Tim, il prossimo campionato di calcio anche su Timvision

13 Giugno 2021

Ormai lo sappiamo tutti, la prossima stagione sarà una specie di rivoluzione per la storia del calcio in tv. Finito il regno di Sky, iniziata l’epoca di Dazn, i cambiamenti sono molti anche – forse soprattutto – per gli appassionati e i tifosi.

A questo proposito, è stato ufficializzato oggi l’accordo di distribuzione in esclusiva siglato tra TIM e DAZN, che rende disponibile su TIMVISION il catalogo sportivo live e on demand di DAZN per i prossimi tre anni, comprese le 10 partite di ogni turno di campionato della Serie A TIM per il triennio 2021/2024. In sostanza, i clienti di Timvision avranno la possibilità di accedere a tutte le partite del campionato direttamente dall’Hub premium di Tim.

Cosa serve per seguire il campionato

Per seguire le partite trasmesse in streaming è preferibile una connessione da rete fissa broadband/ultrabroadband. Per la fruizione in alta definizione (Full HD) sono necessari almeno 7 Mbps. Questa velocità è assicurata alla maggior parte dei clienti ADSL. Tra le soluzioni che garantiscono le prestazioni necessarie, fornite da diversi operatori, c’è anche il Wi-Fi 360 Serie A TIM, una connessione ultrabroadband fino a 1 Gbps con modem e Wi-Fi certificato dai tecnici TIM, che assicura la totale copertura dell’abitazione e la qualità per la visione di contenuti in Full HD, con la possibilità di installare dei repeater per amplificare il segnale.

Il TIMVISION Box ottimizza la gestione della connettività per la visione dei contenuti e ne stabilizza la continuità (il cosiddetto buffering). Il decoder sarà incluso nell’offerta Calcio di TIM e permetterà al cliente di guardare il calcio e gli altri contenuti di TIMVISION sul grande schermo, senza dover necessariamente usare una smart TV. Inoltre, il decoder abilita qualsiasi TV al nuovo digitale terrestre (DVBT-2). Il set top box funziona anche su connettività fissa di altri operatori e può essere connesso alla rete mobile 4G e 5G.

Al fine di ottimizzare la fruizione dei contenuti in live streaming TIM ha adeguato le infrastrutture di rete e adottato il protocollo IP Multicast. In particolare, il Multicast ABR è pensato proprio per la distribuzione di eventi live massivi (ABR Adaptive Bit Rate). Il Multicast permette di inviare lo stesso segnale video a clienti diversi che ne facciano richiesta, evitando la trasmissione su tutta la rete di flussi video duplicati per ottimizzare il live streaming.

La Serie A TIM con TIMVISION, come peraltro tutti i contenuti della piattaforma, sarà dunque disponibile per i clienti TIM fissi e mobili e per i clienti di altri operatori.