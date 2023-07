Italia – USA: contano i rapporti, non i presidenti

29 Luglio 2023

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

La Spagna esce dalle elezioni spaccata in due, con un vincitore formale, il partito Popolare, presieduto da Alberto Nunez Feijoo e il resistente Pedro Sanchez che incassa un incredibile rimonta, smentendo i sondaggi. Vox perde 19 seggi, gli elettori hanno detto no all’accordo tra popolari e conservatori. Ora la palla a Re Felipe VI che aprirà le consultazioni e indicherà il nome del politico incaricato di formare il governo. (Corriere della Sera)

Patrick Zaky è tornato in Italia, Bologna lo abbraccia in una notte di festa e commozione, il 32 enne egiziano è sbarcato a Malpensa con la sua fidanzata. “Sarò un difensore dei diritti umani”, ringrazia Meloni e dice: “non dimentico chi è rimasto in carcere in Egitto”. (La Repubblica)

Si è conclusa la conferenza internazionale sui migranti alla Farnesina che ha visto partecipare tutti i Paesi che si affacciano sul mediterraneo. Meloni: “l’Italia sarà un ponte tra Ue e Africa” e annuncia l’arrivo di un fondo ad hoc. Von Der Leyen esalta il piano Tunisia e punta a replicare sull’energia rinnovabile. (Il Tempo)

Il maltempo flagella il nord con trombe d’aria e bombe d’acqua. A Lissone, in Brianza, una donna è morta schiacciata da un albero e a Milano il forte vento ha scoperchiato i tetti delle case. Allagata anche la metropolitana. (Corriere della Sera)

L’Italia è spaccata in due, oltre ai danni causati dai temporali al nord, il sud deve fare i conti con la terra che brucia e rischia di arrecare altri danni. Il nostro Paese sta vivendo uno dei momenti più difficili se si considerano gli ultimi decenni. La Protezione civile è già mobilitata, il Ministro Nello Musumeci è pronto a riferire in aula. Stato di allerta per farsi trovare pronti ad eventuali nuove necessità. (Il Riformista)

Sul salario minimo le opposizioni restano unite, chiedono che la maggioranza ritiri il suo emendamento soppressivo e sono pronte subito alla discussione in Parlamento, la destra accetta ma cerca di prendere tempo per riaprire il dibattito a settembre. (Il Manifesto)

Roberto Saviano fuori dalla Rai: incompatibile con il codice etico. La decisione verrà comunicata dall’AD, Roberto Sergio. Dopo alcune dichiarazioni del giornalista a Matteo Salvini, Forza Italia ha chiesto un’interrogazione di vigilanza e la sospensione del programma. (Fanpage)

Frenata a sorpresa sull’autonomia differenziata, il progetto leghista per trasferire a Veneto e Lombardia 23 materie oggi gestite dallo Stato. Il voto slitta a settembre, l’iter veloce chiesto da Calderoli ha subito una frenata in Commissione Affari Costituzionali. (Il Messaggero)

Respinta la mozione di sfiducia a Daniela Santanchè, maggioranza compatta, opposizioni divise, il Pd vota insieme ai 5Stelle, che accusano il Terzo Polo di essere una stampella del governo, replica di Calenda: “È vergognoso il piacere che avete fatto a Meloni e Santanchè.” Renzi non si fa vedere nemmeno in aula. (Corriere della Sera)

Il Governo riscrive il Pnrr, il Ministro Fitto propone una maxi revisione che prevede tagli a interventi per 15,89 miliardi dalle ferrovie ai comuni, dal dissesto idrogeologico al welfare e la sua integrazione con il capitolo RepowerEu che vale 19,2 miliardi. (Il Sole 24 Ore)

Meloni alla Casa Bianca legge il suo primo discorso nello studio ovale, ottime le relazioni con Biden nonostante le distanze politiche, perché afferma la premier “le nostre relazioni sono storicamente forti, al di là dei governi, e restano solide indipendentemente dal colore politico. “Quattro i temi affrontati: il sostegno all’Ucraina, l’Africa, l’interscambio economico e il rapporto con la Cina. (La Stampa)