Minori violenti alle corde. Speriamo

9 Settembre 2023

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Si è chiuso il forum The European House Ambrosetti. Le dichiarazioni del titolare dell’economia Giorgetti: “Sul Superbonus, effetti negativi sui conti pubblici, ingessa la politica economica e lascia margini esigui per altri interventi, questo governo ha pagato 20 miliardi e altri 80 restano da pagare, tutti hanno cenato e poi si sono alzati a noi resta da pagare il conto che va nel patto di stabilità del 2024, 2025, 2026.” (Corriere della Sera)

Sempre al forum Ambrosetti, un Carlo Nordio risoluto annuncia l’arrivo della riforma della giustizia già in parte incardinata. La riforma che dovrà separare le carriere di magistrati giudicanti e inquirenti fa parte di un cronoprogramma già approvato dal Consiglio dei ministri in una prima parte; ha comportato delle proposte sulle riforme del codice e diritto penale, come l’abolizione dell’abuso di ufficio. (Il Giornale)

Tagli al Superbonus. Tra gli interventi, si prevede un restringimento della platea dei beneficiari nel 2024. Paletti che garantiranno la detrazione fiscale solo ai redditi bassi. Allo studio una norma “salva condomini” per garantire a chi non completerà i lavori entro quest’anno di continuare a beneficiare del 110%. Si pensa ad un allungamento solo per chi sarà in grado di certificare un avanzamento dei lavori intorno al 60%. (Repubblica)

Non c’è l’accordo sul grano. Dopo quasi tre ore di vertice Putin gela le attese del suo interlocutore, il Presidente turco Erdogan, e ribadisce le sue condizioni: Mosca rientrerà nell’accordo sul grano sospeso 6 settimane fa, solo quando verranno soddisfatte le condizioni richieste. “Non ci sarà nessuna intesa – ha affermato Putin – fino a quando l’occidente non accetterà di facilitare l’export dei prodotti russi.” (Corriere della Sera)

Sulla strage a Brandizzo, dove cinque operai erano al lavoro su un tratto di ferrovia e sono stati travolti da un convoglio di passaggio, spunta un video shock girato poco prima dell’incidente, dove sono chiare le parole di una delle vittime: “allora ragazzi, se vi dico treno, spostatevi”. Il tutto in mancanza dell’autorizzazione che conferma la prassi di iniziare a lavorare sui binari senza aspettare il nulla osta per l’interruzione della linea. (Il Messaggero)

Sull’operazione al parco verde di Caivano il ministro Piantedosi chiarisce: “ho detto subito che non è un blitz, ma l’inizio di un percorso di riconduzione di un luogo come quello ad una conoscenza più approfondita delle istituzioni. È stato analizzato l’equivalente di neanche un decimo di quello che è tutto il parco verde. 76 perquisizioni su 750 alloggi, significa entrare lì e manifestare la presenza dello Stato.” (Libero)

Manovra, dai salari alle pensioni, priorità del Governo e i nodi da sciogliere. Poche possibilità per il pensionamento anticipato con 41 anni di contributi, ci si limiterà alla conferma dell’esistente. Nuova stretta al Superbonus. Conferma del taglio del cuneo fiscale che assorbirà un terzo della misura. Richiesta di 4 miliardi di euro per la sanità. (Quotidiano Nazionale)

Decreto baby gang, arriva il Daspo urbano anche per i 14enni. Nel testo che entra nel consiglio dei ministri anche un nuovo commissario straordinario e 30 milioni per la riqualificazione. Aumentate le pene per i minori che delinquono, limiti nei social, multa per i genitori e carcere se non fanno rispettare l’obbligo scolastico. (Domani)

È oramai certo il rinvio dell’acconto di novembre per i lavoratori autonomi e la possibilità di rateizzare le somme. Inizialmente la novità riguarderà solamente le partite iva con un fatturato che non supera un determinato tetto ancora da definire. Il principio è contenuto nella legge delega. Richiesto da lavoratori autonomi e professionisti da diversi anni. (money.it)

Si prepara un G20 indiano con aspirazioni diverse rispetto a quello indonesiano dell’anno scorso. I leader saranno chiamati a discutere di argomenti che hanno a che fare con economia e sviluppo. A Bali invece il leader indonesiano aveva sottolineato la portata diplomatica dell’evento con la speranza di avere un punto di incontro per la pace tra Mosca e Kiev. L’Ucraina non farà parte del gruppo, non è stata invitata come Paese ospite. (Il Foglio)