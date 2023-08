Emory Andrew Tate III, il volto glamour del male

31 Agosto 2023

Tra gli effetti della spettacolarizzazione positiva del male ci sono personaggi che, usando come trampolino i reality show, internet e gli sport da combattimento, sono riusciti a costruire un impero finanziario badandosi sulla violenza, sui maltrattamenti delle donne, sui messaggi che strizzano l’occhio alla destra populista, complottista e xenofoba. Emory Andrew Tate III è il più famoso di questi personaggi – uno dei pochi ad avere un rilievo globale e di essere contemporaneamente attivo sulla scena neonazista europea ed in quella vicina al Ku Klux Klan americano.

La sua storia inizia al tramonto degli anni 80. Emory Andrew Tate Junior, sergente maggiore della U.S: Air Force, è il primo grande maestro internazionale di scacchi afroamericano. Presto si separa dalla moglie che, insieme ai figli Tristan e Emory Andrew III, va a vivere in Inghilterra, a Luton, un triste sobborgo industriale a nord di Londra. I figli crescono senza soldi e pieni di rabbia: Emory pratica il kickboxing e diventa quattro volte campione mondiale della federazione (ISKA)[1]. Dopo essersi ritirato dall’attività agonistica, nel 2016, Tate partecipa all’edizione britannica del format televisivo “Il Grande Fratello”, venendo cacciato dal programma a seguito della diffusione in rete di un video in cui picchia una donna (lui si difende affermando che si tratta di un atto consensuale). Ma lo scandalo lo rende ancora più famoso. Inizia l’attività di social influencer: apre account Instagram, Twitter, YouTube, TikTok che inonda di contenuti omofobi, razzisti, misogini.

Nel 2022 la carriera di Tate cresce in relazione al crescente successo della Hustler University, la piattaforma online da lui fondata, attraverso la quale vende corsi online su come aver successo e denaro attraverso investimenti in criptovalute, dropshipping[2] e con il cosiddetto marketing di affiliazione[3], chiedendo ai propri iscritti di diffondere a tappeto in rete i propri video più controversi, alimentando, in questo modo, gli iscritti alla Hustler University. I canali social di Tate conquistano una considerevole fetta di mercato: su TikTok i suoi video superano gli 11,5 miliardi di visualizzazioni[4].

Dopo essere stato cacciato da Twitter per aver invitato le donne vittime di stupro ad assumersi le proprie responsabilità, Tate è ospite di InfoWars, il podcast del cospirazionista statunitense di estrema Alex Jones[5], ed ha contatti con Paul Jospeh Watson, lo YouTuber di Jones e della galassia del cospirazionismo suprematista britannico, esperto creatore di fake news[6]. Watson deve la sua fortuna a intelligenti investimenti azionari e immobiliari ed a lucrosi contratti di sponsorizzazione con i cosmetici CoverGirl. Possiede anche diversi ristoranti a Londra, una squadra di calcio a Sheffield, ha lanciato un suo marchio di vodka (Pure Wonderwatson), vende con successo il profumo “With Love from Paul” ed è lanciato nel mercato dei giovani con una linea di moda chiamata “Paul Joseph Watson Seduction”[7].

Tate incontra Donald Trump, ed i due si piacciono subito[8]. Nel giugno 2023 Tate apre un account sul social network di Trump, Truth Social. Il primo post è dedicato ad Alex Jones[9]. È in contatto con Nigel Farage, protagonista della stagione della Brexit, e con Stephen Christopher Yaxley-Lennon, attivista britannico di estrema destra con numerosi precedenti penali (violenza, truffa, stalking) noto con lo pseudonimo di Tommy Robinson[10]. Robinson è di Luton, dove nel 2009 contribuisce a fondare la English Defence League, un’organizzazione islamofoba[11]. Tate allaccia contatti con Jack Posobiec (anchorman suprematista bianco[12]), Mike Cernovich (blogger maschilista e cospirazionista[13]) e Ali Alexander (fervente sostenitore di Trump[14])[15]. Nel 2018, dopo essere finito sotto indagine per stupro, Tate lascia il Regno Unito, stabilendosi in Romania, per sfuggire alle accuse pendenti[16]. Avrebbe potuto essere la fine della sua carriera, ma è solo l’inizio.

Egli si trasferisce col fratello in Romania, e ricomincia da zero. Nel gennaio 2022 emergono le prime informazioni circa le loro attività: guadagnano milioni attraverso la gestione di un portale di incontri online. In una successiva intervista rilasciata al The Mirror nel marzo del 2022, i fratelli scherzano sul fatto che le loro attività in webcam, che fanno pagare ai clienti 4 dollari (3,30 sterline) all’ora, sono “una truffa totale” perché le modelle presenti spesso raccontano a uomini soli “finte storie strappalacrime” per suscitare compassione e guadagnare mance maggiori[18]. In loro difesa i fratelli dichiarano successivamente di essere legalmente protetti da due punti del contratto che regola la trasmissione di questi contenuti: “Uno è che la trasmissione è ‘solo a scopo di intrattenimento’. Ciò significa che se una modella dice di avere un cane malato o una nonna malata, non è detto che sia vero. Il secondo è che tutti i soldi dati alle modelle sono ‘un segno volontario di gratitudine per il tempo trascorso in trasmissione'”[19].

Nell’aprile del 2022 l’Ambasciata USA a Bucarest rivela alle autorità locali che una donna statunitense di 21 anni sarebbe stata trattenuta contro la propria volontà dai fratelli Tate. Le indagini scoprono un’organizzazione criminale dedita al traffico e allo sfruttamento di esseri umani a scopo di lucro: sei persone (una di nazionalità statunitense, una moldava e quattro rumene[20]) accusano i fratelli Tate di averle rapite, sottoposte ad atti di violenza fisica e mentale e sfruttate sessualmente[21]. Le ragazze sarebbero state segregate in uno studio televisivo realizzato a 450 metri dalla villa dei fratelli Tate, sempre all’interno della loro proprietà, che si trova a Pipera, Voluntari, un sobborgo di Bucarest[22].

I contenuti vengono poi pubblicati sulla piattaforma per soli adulti Only Fans e sul sito di condivisione video TikTok; i fratelli avrebbero intascato fino a 50’000 euro mensili per ragazza[23]. Questa “pubblicità” fa salire alle stelle la popolarità di Tate[24]. Ad agosto egli viene però bannato da Instagram e Facebook, seguite da TikTok[25] e YouTube[26]. Nel dicembre del 2022 i fratelli Tate vengono arrestati insieme a due complici, Georgiana Manuela Naghel e Alexandra Luana Radu; il 31 marzo 2023 vengono trasferiti agli arresti domiciliari[27]. Radu, ex poliziotta, si occupa del calendario di appuntamenti delle ragazze, pubblicizzandolo sui principali portali pornografici[28]. La villa dei Tate, vicina alla pista dell’aeroporto, appartiene alla Talisman Enterprises Srl, di proprietà della Naghel, che ha un passaporto USA. Emory Andrew e Tristan Tate sono azionisti di maggioranza della Talisman fino all’agosto 2022, quando la cedono alla Naghel, che intrattiene con Emory una relazione sentimentale e aiuta nell’amministrazione delle finanze. Sia lei che Radu hanno un passato in passato nel mondo delle video chat a sfondo sessuale, diventando anche popolari sui social network, dove esibiscono proprie immagini in abiti costosi e in località esotiche [29].

L’arresto dello scorso dicembre è dovuto all’ennesima polemica scatenata da Tate in rete: riammesso su Twitter dal neoproprietario Elon Musk dopo esserne stato cacciato tempo addietro, egli invia un messaggio all’ecologista svedese Greta Thunberg circa il numero, la potenza e il potere inquinante delle sue auto di lusso. La risposta dell’attivista per l’ambiente non si fa attendere, ironica e polemica. Tate insiste postando pochi giorni dopo una propria immagine con un cartone di pizza, specificando che è di carta non riciclata. L’etichetta sulla scatola della pizza permette alla polizia, che ha già messo i Tate sotto inchiesta senza sapere dove siano, di identificare l’ordine e procedere all’arresto[30]. L’eco mediatica della notizia porta alle denunce, in Gran Bretagna, da parte di altre donne che fino a quel momento avevano preferito tacere[31].

La rete criminale in Romania

In Romania, i fratelli Tate partecipano all’intensa attività di gruppi criminali preesistenti. La Royalty Sport Management Srl Brasov è una società fondata nel 2015 da Grigore-Sebastian Vieru, Gall Cătălin Vlad e i fratelli Sorin e Mihăiţă Doroftei – detto “Polonezu”. La Royalty Sport contribuisce alla fondazione della War Room Vegas Srl Tarlungeni – la società di Tate che si occupa ufficialmente di affitto e subaffitto di immobili propri o in locazione. Nel 2018 i fratelli Doroftei fondano la Noblepiagio e la Avo Slots Srl Brasov, società controllanti l’agenzia di gioco d’azzardo Las Vegas Games, che conta centinaia di sale da gioco sparse in tutta la Romania[33].

Nel novembre del 2022, in seguito alla perquisizione di numerose sedi dell’agenzia, la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) rinviene cocaina, armi da fuoco non registrate, armi bianche e 500’000 euro in contanti. 28 persone vengono arrestate nell’ambito di un’indagine che ipotizza la formazione di un’organizzazione criminale dedita a ricatti, estorsioni, privazione illegale della libertà, aggressioni e altre violenze; oltre alle truffe sulle vincite, si segnalano atti di violenza, minacce e ricatti a i danni della concorrenza[34], oltre che dei clienti: quando un vincitore di grosse somme in una delle sale giochi del gruppo reclama l’incasso della vincita, i gestori lamentano guasti tecnici e si rifiutano di pagare, facendo intervenire la sicurezza interna con minacce, pestaggi e ricatti[35].

La Talisman Enterprises Srl Tarlungeni (dei fratelli Tate) partecipa ai profitti di sei casinò del gruppo Las Vegas Games attraverso joint venture in esclusiva con la DSM Bet Live Srl, società dei fratelli Doroftei che, a differenza della Talisman, è in possesso di una licenza di operatore scommesse. DSM Bet Live è una delle società a cui fa capo la catena Las Vegas Games; queste società gestiscono le 800 filiali sparse per il paese attraverso joint venture con società esterne come la Talisman (che partecipa ai profitti di almeno sei casinò). Nel caso specifico, la DSM fornisce i terminali, la società dei Tate (poi passata alla Naghel) i locali commerciali e, in tre casi, dipendenti e apparecchiature bancomat.

Emory Tate inizia la propria collaborazione con i fratelli Doroftei commentando incontri di Mixed Martial Arts sponsorizzati dalla DMS. I Doroftei sono proprietari, insieme a Grigore-Sebastian Vieru, del marchio Real Xtreme Fighting (RXF), tramite cui organizzano importanti eventi di arti marziali in Romania. La conoscenza con i Doroftei permette ai fratelli Tate di entrare in un grande giro criminale, che coinvolge diversi gruppi malavitosi con l’obiettivo di monopolizzare l’industria del gioco d’azzardo: fazioni criminali solitamente in lotta fra loro (Sportivilor, Cordunenilor e Cămătarilor) si alleano sotto la regia dei fratelli rumeni per schiacciare la concorrenza e decuplicare il proprio e il comune giro d’affari[36].

Membri di spicco delle bande di tutto il Paese figurano come i tecnici che aggiustano le slot machine nelle sale da gioco. I dipendenti sono in realtà un esercito di appartenenti alle gang, che si occupa anche di dare la caccia ai vincitori di jackpot nei casinò[38]. Fra i “tecnici delle slot machines” ci sono Marian Sârbu “Box”, il luogotenente di Ion Balint (noto anche come “Nuțu Cămătaru”), Constantin Corduneanu, leader del clan più violento della regione della Moldavia[39] con un passato olimpico da lottatore[40], e decine di altri nomi sconosciuti all’estero, ma che fanno accapponare la pelle al pubblico romeno[41], trattandosi del fior fiore della malavita nazionale.

Nell’inchiesta non viene nominato Vasile Balint, il fratello di Ion, noto come “Sile Cămătaru”, in carcere dal 2020[42]. Claudia Balint è la moglie di Ion Balint, da lui sposata in carcere dopo aver divorziato dall’allora moglie Lidia[43]. Ion Nuțu Balint, detto “Nuțulică”, è il figlio di Ion Balint; nel febbraio 2023 egli si è consegnato alle autorità rumene dopo cinque anni di latitanza, iniziata a seguito di una condanna a sette anni e quattro mesi di reclusione per tentato omicidio insieme a George Apostol, detto “Bucă”, che deve scontare cinque anni e quattro mesi[44]. Per un periodo, Constantin “Costel” Corduneanu assume il cognome della moglie, Grațiela Bogdan, diventando Constantin Bogdan, nella speranza di sfuggire alla cattura. I fratelli di Constantin, Gheorghe e Marian, assumono i cognomi delle consorti, diventando rispettivamente Gheorghe Rusu e Marian Simion[45].

Dopo le perquisizioni del novembre 2022, i magistrati emettono un mandato di cattura per Mihăiță Doroftei, che però vive nel frattempo in Polonia con la famiglia. Sorin, il fratello, viene posto in libertà vigilata: non può lasciare la Romania, deve regolarmente presentarsi alle autorità e non può comunicare con altri soggetti accusati nel caso; il 23 maggio 2023 gli viene revocato il divieto di lasciare il paese[46]. Nel marzo 2023 i fratelli Vasile e Marian Feraru vengono arrestati per avere selvaggiamente picchiato un cliente del casinò Las Vegas di Bacău che voleva entrare nonostante avesse ricevuto un divieto di giocare[47].

Le inchieste vanno avanti. Nel dicembre 2022 i fratelli Tate vengono arrestati: oltre alle accuse di traffico di esseri umani a scopo sessuale, rapimento e stupro, al vaglio degli inquirenti c’è la possibilità che i Tate abbiano riciclato i proventi del traffico sessuale in attività immobiliari in Romania. Andrew Tate dichiara pubblicamente di guadagnare tra i 300’000 ed i 600’000 dollari al mese grazie alle donne trattenute a Voluntari e costrette a fare sesso in internet – ne parla, pieno di orgoglio, anche in uno dei corsi offerti dalla sua piattaforma online Hustlers University[48].

Andrew Tate è direttore di una società chiamata The Cannon Run Ltd., registrata presso l’abitazione materna a Luton, che organizza tour in Europa e vende auto sportive usate; a carico della società sono state emesse numerose sentenze del tribunale di contea per debiti non pagati. Ma la sua tendenza a non pagare le multe è internazionale, visto che dei conti aperti anche con la polizia austriaca e quella thailandese – dove, secondo la stampa inglese, il padre avrebbe lasciato ai due ragazzini la proprietà di un hotel[49].

Sicché l’inchiesta si allarga anche alle attività del padre, campione di scacchi e sergente maggiore dell’aviazione americana. Da entrambe le attività ha guadagnato abbastanza per avere una tranquilla vita borghese, non certo per acquistare hotel all’estero. Il figlio Emory Andrew III sostiene che il padre lavorasse per la CIA[51], che non conferma né smentisce la notizia, mentre l’USAF non trova traccia dell’appartenenza dell’uomo al corpo. Tate jr. muore il 17 ottobre 2015, in California, durante un torneo di scacchi; l’autopsia stabilisce che la causa del decesso è un attacco di cuore.

L’autopsia segnala però alcuni anomali segni di punture e lividi sul corpo del defunto, compatibili con quelli lasciati dalla “heart attack gun”, una pistola, utilizzata dalla CIA, in grado di lanciare silenziosamente un piccolo dardo di veleno congelato che, una volta sciolto nell’organismo, causa un grave attacco cardiaco e non può essere rilevato se non, appunto, per il piccolo livido che lascia sulla pelle nel punto di entrata; l’eventuale ruolo giocato da Tate III nella morte del padre, l’ipotetico servizio prestato da quest’ultimo presso la CIA e i beni lasciati ai figli sono punti non chiari della vicenda [52].

Tutte queste vicende contribuiscono a ingrandire il mito di un personaggio pubblico che, per arricchirsi e conquistare sempre più spazio, punta apertamente sul male. Glorificarlo, sessualizzarlo, praticarlo. La grande abilità nello sfruttamento delle risorse che la rete offre fa il resto: a Andrew Tate non importa di essere inseguito dalla legge, perché ha soldi, relazioni, infinite possibilità di spostamento (egli dichiara di avere passaporti di oltre sette paesi, fra cui l’Estonia, patenti di quindici paesi, la residenza in oltre trenta paesi, conti bancari in quaranta paesi[53]) in modo che nessun governo possa realmente controllarlo, avvocati per difendersi e, come Donald Trump, può contare su un numero apparentemente infinito di persone che ammirano la sua malvagità.

