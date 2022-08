Sì, ci sono prigionieri politici in Cile. E la grazia è tutt’altro che scontata.

29 Agosto 2022

Lo Stato cileno e la sua Costituzione sono il risultato di interessi e accordi che hanno le loro radici nella dittatura militare, nata secondo i piani degli Stati Uniti e poi guidata da Augusto Pinochet.

Quando alla fine degli anni ’80 il suo governo dittatoriale iniziò a turbare eticamente gli affari e il libero scambio, la “transizione alla democrazia” fu in grado di risolvere questo “disagio”. Purtroppo, questa transizione non ha mai potuto includere i movimenti sociali che hanno combattuto contro la dittatura.

Forse per questo, il 18 ottobre 2019, l’aumento delle tariffe della metropolitana è stata la “goccia di troppo”: gli studenti hanno deciso di manifestare, la popolazione li ha seguiti.

Migliaia di giovani cileni sono stati subito arrestati a queste manifestazioni. La maggior parte sono ancora in carcere. Boric aveva promesso una grazia, che ancora non arriva. Pasticcio giuridico o mancanza di volontà politica?

Né la delegazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (ACNUDH), né l’Istituto nazionale per i diritti umani (INDH) hanno allora nominato i giovani prigionieri per aver partecipato alle mobilitazioni dal 18 ottobre 2019.

Un tema taciuto, anche nelle relazioni più complete, sul quale nessuno, nonostante le tante promesse elettorali dell’ultimo governo, sta facendo qualcosa.

Nel frattempo, la maggior parte dei giovani detenuti si trovano attualmente nelle carceri insieme a detenuti comuni. I detenuti lì “muoiono di fame, abusano di loro, ci sono traffici, condizioni molto cattive. Alcuni di questi giovani detenuti che difendiamo si trovano in carcere di massima sicurezza, con condizioni che vanno contro i trattati internazionali perché sono rinchiusi in una cella per 23 ore e hanno solo un’ora d’aria”, denunciava nel 2019 Lorenzo Morales Cortés, avvocato della ONG Defensoria Popular. Sfortunatamente, finora, poco o nulla è cambiato.

Al contrario, spesso i politici negano l’esistenza di questi “prigionieri politici”.

“Nel caso delle persone che difendiamo, sì, sono prigionieri politici” risponde l’avvocato di Defensoría Popular. “Sono tutti querelanti del Ministero dell’Interno, per alcuni casi è stata applicata la Legge di Sicurezza dello Stato, per l’altro la Legge Antiterrorismo, il che implica una moltiplicazione della pena fino a quattro volte. Tutti sono stati seguiti dalla polizia speciale OS9 dei Carabinieri. Tutti quelli, in uno Stato democratico di diritto, dovrebbero essere liberi. Quindi, nonostante alcune imputazioni siano abbastanza gravi, non hanno precedenti, senza dimenticare il contesto sociale, per l’incidenza del Pubblico Ministero e l’applicazione di leggi speciali si configura un quadro di persecuzione politica verso questi giovani”.

Consegnata al senato il 9 dicembre 2020, la norma di paternità dei senatori Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste e Alejandro Navarro, intendeva estinguere la responsabilità penale delle persone imputate o condannate nell’ambito delle proteste per le proteste sociali dell’ottobre 2019. Attualmente, il tremendo disordine politico che porta la questione dell’indulto fa sì che nessuna domanda sia trattata. E i pasticci non sono solo giuridici, la volontà politica ha a che fare con questo blocco.

In particolare, la legge sull’indulto consisteva nel concedere un’amnistia particolare in relazione all’articolo 32 della Costituzione Politica, dove si definisce che il Presidente del Cile può “concedere indulti particolari nei casi e nelle forme determinati dalla legge. La grazia è inammissibile fino a quando non sia stata emessa una sentenza esecutiva nel rispettivo procedimento. I funzionari accusati dalla Camera dei deputati e condannati dal Senato possono essere graziati solo dal Congresso.

Quando Boric viene eletto presidente, concede la grazia ad una persona di Puerto Montt. Quella persona aveva il cancro ed era condannata a 10 anni per essere stata presumibilmente coinvolta in un incendio. Questo fatto non era presente in nessun elenco. Questa persona è morta nella settimana in cui è stato rilasciato. Questo indulto ha significato per le famiglie che ogni indulto doveva avere legami umanitari”, ci racconta Lorenzo Morales.

In seguito a questo, tutte le persone che erano condannate a più di 5 anni e un giorno, hanno presentato domanda di grazia entro l’11 marzo e il 25 marzo di quest’anno.

“L’amministrazione ha detto alle famiglie che avrebbe elaborato le pratiche ma alla fine non l’hanno fatto, spiegando alle famiglie che non potevano farlo, altrimenti la destra si sarebbe arrabbiata”, continua Lorenzo Morales. “Hanno anche spiegato che si aspettavano l’approvazione di una legge diversa da quella del senatore Latorre, ma quest’ultima sarà molto peggio della prima”.

Inoltre, non è fattibile, perché non avrà mai abbastanza voti.

Prigionieri della rivolta, prigionieri mapuche: due facce della stessa medaglia

I prigionieri della rivolta non sono i soli prigionieri politici in Cile: moltitudini di comunità mapuche tra Cile e Argentina subiscono la repressione di questi due Stati, in silenzio.

Le loro terre, occupate da grandi imprese, forestali, idroelettriche, transnazionali, rimangono inaccessibili, in una guerra quotidiana, messa a tacere dalla stampa ufficiale.

557 sono i condannati e 257 gli imputati attualmente detenuti in Cile appartenenti al popolo mapuche.

“Ciò che sta accadendo oggi in Araucanía è una situazione molto grave, è una situazione molto complessa, è una situazione che sta raggiungendo il limite, in cui lo stato cileno e le sue forze di polizia, militari, stanno invadendo praticamente ogni giorno le comunità senza giustificazioni”, afferma Max Reuca, Werken della Puren Community. “Ogni giorno dal Bio-Bio al sud si stanno facendo irruzioni nelle comunità. Si stanno compiendo irruzioni violente, senza giustificazioni né prove schiaccianti, per il solo fatto di rivendicare la terra e le risorse che appartengono al popolo mapuche. Si è militarizzato il territorio, si è criminalizzata la lotta, si è arrivati a un contesto che va oltre la rivendicazione della terra: oggi il mapuche che rivendica la propria terra per lo stato cileno è un pericolo per la società”.

Quali leggi si dovranno ancora aspettare perché si faccia giustizia?

Elena RUSCA , Ginevra

Foto: ©Elena Rusca, Chile, 2020.

