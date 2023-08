‘Sponz X’, il libro con dieci anni di cronache dallo Sponz Fest

20 Agosto 2023

Lo Sponz Fest compie dieci anni. E per dieci anni ho potuto seguirne tutte le edizioni, tutte meno la prima. Per il sito Futuro Quotidiano, fino al 2016, poi per il sito Gli Stati Generali, ho scritto le cronache dell’evento ideato e diretto da Vinicio Capossela in alta Irpinia. E dieci anni sono tanti, sicuramente sono abbastanza per fare un bilancio, direi assolutamente positivo, di questo festival dedicato al mondo dello sposalizio tra una terra e la gente che vi abita. E tutti gli anni, man mano che ci si avvicina all’estate, è stato un rito per me aspettare il titolo dell’ edizione che sarebbe venuta, quello che dà il La a tutto, e poi il programma per vedere quali saranno le location dell’evento e gli ospiti. E’ nato così ‘Sponz X’, la mia raccolta di cronache dallo Sponz Fest.

Lo Sponz è un evento multistrato, tentare di raccontarlo nella sua immensa complessità è una sfida che ho accettato per la curiosità generata in me dal mondo di Calitri e dintorni. Lo Sponz ha una sua profondità innata, innanzitutto perché è un grande evento di comunità. Coloro che lo frequentano sono persone che nel corso dell’anno sembrano disperdersi nelle loro proprie vite, nei più disparati luoghi dello stivale italico. C’è in loro, però, la continua attesa di ritrovarsi nella seconda metà di agosto, quando Vinicio Capossela emette il fischio del corno per dare inizio alle danze. Così lo Sponz diventa evento di una comunità allargata, quella irpina, capace di raccogliere in un sorriso tutti coloro che hanno voglia per qualche giorno di immergersi nei suoi riti. E di questo comunità, ormai da tredici anni, faccio parte anche io.

Con il 2023 lo Sponz festeggia il suo decennale. Mi è venuto naturale raccogliere tutti gli articoli che ho scritto in questi anni in un unico volume e affidarli al ciclostile moderno di Amazon Kindle Direct Publishing, rendendoli disponibili a chi vorrà ripercorrere insieme a me questi dieci anni di Sponz. Quello dello Sponz è stato un cammino lungo, e come tutti i cammini ha incontrato anche le sue difficoltà, che non ha mai nascosto. A un certo punto della sua strada, dal 2018 in poi lo Sponz ha aperto una sua pausa di riflessione, trasferendo buona parte delle sue attività dal centro storico di Calitri a Montecanto (Vallone Cupo), e nel concentrasi in un luogo è cresciuto, assumendo un’identità ancora più forte e decisa. Sicuramente uno dei punti di forza dello Sponz sta proprio nella sua capacità di reinventarsi continuamente, in primis dando nuova veste a tutti i luoghi che ha deciso di sposare nel corso di questi anni.

La mia raccolta ‘Sponz X’ sarà presentata mercoledì 23 agosto a Calitri, all’interno della festa di comunità organizzata per ripercorrere i primi dieci anni di Sponz Fest. Nella stessa serata verrà presentato anche il volume edito da Baldini e Castoldi ‘Come li pacci, un racconto a più voci di dieci anni di Sponz Fest’ a cura di Irene Sciacovelli e Luca Sebastiani. Sicuramente sarà per me l’occasione giusta per guardare nuovamente lo Sponz Fest in faccia, riconoscerne le sembianze e capire quanta strada abbiamo fatto insieme e quanta ne abbiamo ancora da fare.

Il libro ‘Sponz X’ è già disponibile su Amazon in formato Kindle, il formato cartaceo sarà disponibile sempre su Amazon nel mese di settembre.