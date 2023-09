Strage sui binari. In 6 mesi, 450 le vittime sul lavoro

2 Settembre 2023

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Il Ministro Adolfo Urso al termine di una visita all’hotspot di Lampedusa lancia un ulteriore appello a Bruxelles: “la situazione qui è insostenibile questa è la porta d’ingresso dell’Europa e l’Ue deve intervenire con noi”. Domenica scorsa il centro di accoglienza ha toccato il picco di oltre 4.300 ospiti, inclusi donne e bambini, nonostante la capienza di 400 persone. (Corriere della Sera)

In Russia il test del Dna ha confermato l’identificazione del capo della Wagner Prigozhin tra i morti dell’incidente aereo del 23 agosto, lo conferma la commissione d’inchiesta russa sull’incidente, citata dalle agenzie. (ansa.it)

L’ex CT della nazionale ha firmato un contratto triennale da 25/30 milioni a stagione per guidare la nazionale dell’Arabia Saudita mentre in Italia per quella azzurra ne prendeva 4,5. (Il Fatto Quotidiano)

Prima riunione del Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva. Evitare sprechi e inefficienze come il disastro del Superbonus 110%, questa è la priorità del Governo per delineare le risorse su cui costruire la manovra. “Le risorse sono poche serve una manovra seria per supportare la crescita, e aiutare le fasce più deboli, ma dovrà essere anche politica dobbiamo consolidare la direzione del taglio del cuneo fiscale”, queste le dichiarazioni della Premier Meloni. (Il Sole 24 Ore)

Il Presidente ucraino Zelensky ritiene che l’Ucraina avrà la possibilità di spingere politicamente la smilitarizzazione della Russia in Crimea, “è preferibile negoziare una soluzione politica” dichiara. Secondo le sue parole, riportate anche da Ukrinform, la guerra comporta sempre delle perdite, ed è necessario pensare a come ridurle il più possibile. (Il Riformista)

Ancora una vittima sulle strade milanesi. Francesca Quaglia, una giovane di 28 anni, è stata travolta e uccisa in bici da un autocarro in piazzale Medaglie D’oro, in centro a Milano. Si tratta della quinta vittima dall’inizio dell’anno investita da un mezzo pesante. (Repubblica)

Giorgia Meloni in una lunga intervista torna sulla questione dei profitti delle banche: “non intendo difendere rendite di posizione”. Poi sui rapporti con Usa e Cina: “Si dialoga con tutti, in primis con gli Stati Uniti, che sono tra i nostri principali alleati, indipendentemente dal mutare dei governi. Della via della seta dovremo discutere in Parlamento, ne parleremo con serenità con il Governo cinese, i rapporti non si complicheranno, le relazioni resteranno solide”. (Il Sole 24 Ore)

Frejus bloccato, i lavori di manutenzione previsti nel traforo del Monte Bianco dal 4 settembre al 18 dicembre, per il restyling della struttura, non saranno rinviati. La decisione, ribadita dopo il colloquio con i vertici della società di gestione del traforo, nonostante i problemi di traffico causati dalla frana di domenica in territorio francese che ha portato al blocco della galleria del Frejus. Maxi ingorgo verso il Monte Bianco. Tra le diverse opzioni il rinvio dei lavori. (Corriere della Sera)

Meloni in visita a Caivano si reca sul luogo degli stupri nel napoletano e riceve minacce di morte, minacce legate a doppio filo con l’abolizione del reddito di cittadinanza. “Messaggi di intimidazione, di istigazione all’odio e alla violenza non devono trovare spazio in una democrazia” questa la ferma condanna di Elly Schlein. (Il Giornale)

Nuova strage sul lavoro. Travolti da un treno 5 operai che stavano lavorando sui binari a Brandizzo (TO). Si indaga per capire cosa sia accaduto. Gli operai avevano avuto il via libera e il macchinista è passato con il verde. “Oltraggio alla convivenza civile”, le parole di Mattarella in visita a Brandizzo. (Avvenire)

Uccisa a colpi di fucile l’rsa Amarena, simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo. Identificato l’uomo che ha sparato: “era nella mia proprietà”. Ora si cercano i cuccioli. (La Stampa)