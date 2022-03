13 Marzo 2022

L’Ucraina e l’arancia di Einstein.

Ogni giorno Franco -il bullo della scuola- picchiava Daniele alla macchinetta del caffè. I timidi si facevano da parte, i più servili scodinzolavano per l’aggressore. Chi conosceva Franco si teneva lontano, Franco era uno che sapeva menare, un ripetente. Mi ricordo quel giorno, il giorno delle mie spinte a Franco sulle scale, a testa bassa, istintive, incontenibili. Mi ricordo la sua meraviglia, i suoi occhi sgranati. Per la sorpresa non mi picchiò neppure. Daniele non smise per molto tempo di ringraziarmi. Erano tanti anni fa, già allora l’istinto mi portava più facilmente con gli sconfitti che tra i vincitori c’era già troppa folla. Non è un vanto, che volete, sono passati troppi anni per dei monumenti all’ego, ne parlo (e con ritrosia) solo perché a tanti anni di distanza forse la cosa che più mi irrita del dibattito di questi giorni -magari anche complice questo ricordo remoto- è l’accusa di codardia. L’idea che quelli come me siano bollati dai soliti pennivendoli con l’elmetto quali novelli “panciafichisti“ di dannunziana memoria, insomma dei vigliacchi che vogliono lasciare gli ucraini da soli, ecco, questo mi ripugna nel profondo, nell’anima. Che si spacci l’idea grottesca che la prepotenza imperiale di Putin abbia in gente come me la sua quinta colonna in occidente, ecco, mi dà la nausea.

Ma ora devo parlarvi del tema vero che un’eccessiva parte biografica logora.

Quando si fondarono le Nazioni Unite i vincitori del conflitto decisero che solo cinque tra loro avrebbero potuto mettere un veto alle risoluzioni dell’ONU. Sembrò agli altri assurdo, paralizzante, antidemocratico, e lo era infatti. 5 Stati su 51, che successivamente divennero addirittura 5 su 193. Ma presto ne fu chiaro il motivo pragmatico, il sotto testo dello stabilizzarsi di questa strutturazione oligarchica che inizialmente poteva apparire temporanea. Quei cinque paesi a stretto giro avrebbero avuto tutti la disponibilità dell’arma atomica, erano Potenze. Stati Uniti (1945), URSS (1949), Regno Unito (1952), Francia (1960), Cina (1964).

E la situazione così cristallizzò.

Il mondo era divenuto la loro arancia. Gli altri -“non allineati”- al massimo potevano armeggiare sui bordi, contendersi le attenzioni benevole, star fuori dagli spicchi, ma i paesi inclusi dentro gli spicchi no, gli Stati entro gli spicchi erano prigionieri della ferrea logica dei blocchi. La dottrina Monroe dilatata nella Nato, il cuscinetto sovietico strutturato nel Patto di Varsavia. Nessun cambio di regime sopravviveva alla guerra a bassa intensità che ogni blocco esercitava imperialisticamente entro la sua “sfera di influenza”. Pochissime le eccezioni, sostanzialmente tutte figlie di lotte di liberazione anticoloniali o di crisi congiunturali interne ad una potenza, spesso dovute al moltiplicarsi dei suoi fronti aperti.

Per settant’anni queste potenze si sono fronteggiate, spartite, sfiorate e contese ogni frammento di terra del pianeta. Ma una vera guerra diretta tra loro non l’hanno mai fatta.

Quel diritto di veto è di fatto così la ratifica d’un veto atomico, d’una remora invalicabile. E’ lo stesso fuori scala suicidario rappresentato dall’olocausto nucleare ad inanellare la catena che lega le mani ad ogni ipotizzabile escalation bellica tra potenze, è il solo fattore di deterrenza oggettivo che ha reso la parte restante di quegli arsenali bellici utile solo alle contese lungo faglie interne o in paesi terzi.

Questo è l’ordine mondiale che regge il pianeta da tre quarti di secolo. Attraversato dai recenti 20 anni di profonda crisi del blocco imperialista russo. Per superare questo mondo lottizzato, un bel giorno nel nostro futuro, dobbiamo continuare averlo presente sempre, ad ogni passo. Capirne le dinamiche, le ragioni, confrontarci con la presenza di questo bottone d’autodistruzione che fece dire ad Einstein che la quarta guerra mondiale, un giorno, sarebbe stata combattuta solo con dei bastoni. Un dramma che sposta ogni giorno le terribili lancette del Doomsday Clock.

Questo è il limite razionale posto al dibattito. E la cultura occidentale, si sa, pare molto avvezza al razionale ma assai meno al concetto di limite. Che siano limiti al suo sviluppo, alle sue emissioni, allo sfruttamento degli ultimi o ai consumi, il modello egemone non accetta ipotesi di finitezza, perché il capitalismo stesso si fonda sul mito dell’inesauribilità dei fattori. Ed il modello occidentale è divenuto, lo sappiamo, un modello universale. In fondo è questo il tema di questi giorni, la linea di demarcazione dell’ipotizzabile che per converso ha mostrato proprio in questi giorni i primi segni dell’insorgere di sinistre tentazioni che attraversano le cancellerie occidentali di valicarlo invece questo confine invalicabile. A flirtare con l’apocalisse. L’arma totale pone invece un argine naturale alla risposta razionale, rende non ipotizzabile l’idea stessa di un conflitto diretto tra le potenze nucleari e, in sostanza, stabilisce e legittima così indirettamente il regno del loro dominio e barbarie, sorregge de facto la sopraffazione internazionale che le potenze non smettono mai di affermare. Un equilibrio precario tra i bulli vige nell’era della disponibilità nucleare e ha reso incerte le stesse sorti del nostro pianeta, ogni bullo può demolire il palazzo in cui tutti viviamo.

Da questo dato di realtà bisogna partire. Dal dato di fatto -disarmante e radicale- che il mondo sia un’arancia nelle mani di potenze nucleari. Che le nostre democrazie oligarchiche mantengono l’ordine in medioriente con gli stessi terribili strumenti con cui le democrature lo mantengono in Ucraina, Curdistan o in Georgia. Le vittime innocenti di questo lottizzare d’imperi non guardano certo ai sistemi di voto delle bombe che gli piovono addosso. L’America può fare sostanzialmente ciò che vuole nella sua sfera d’influenza (e lo ha fatto per settant’anni), e può farlo nella massima impunità, e così pure può fare la Russia, con buona pace dei nostri buoni sentimenti.

Se non accettiamo questo limite posto al generale dispiegarsi del diritto internazionale, ed imposto dagli stessi strumenti di sterminio di massa (l’aggredito ha ovviamente l’inalienabile diritto di non accettarlo e resistere), dobbiamo allora porci -sia come blocco imperiale che sopratutto come singoli individui, direi parafrasando Einstein come specie- la domanda niente affatto retorica se siamo disposti a mettere sul piatto della bilancia di questo riassetto delle sfere d’influenza la possibile fine della vita stessa sul pianeta.

Se riconosciamo invece questo come un limite oggettivo ed invalicabile posto dalla realtà ai conflitti tra le potenze, possiamo solo negoziare. E’ la razionalità che ce lo impone. E anzi siamo in dovere di indurre le nostre cancellerie a negoziare il prima e più instancabilmente possibile, prima che il conto delle vittime aumenti, prima che l’instabilità possa degenerare in delirio, prima che un incidente alla frontiera polacca ci trascini nel suo abisso. In Yemen e in Ucraina, bianchi gialli o neri, biondi o ricci, democratico-occidentali o sottoposti a tirannie siamo tutti figli della stessa razza, quella umana.

La nostra lotta contro l’oligarchia è dentro quei blocchi, mai tra loro.