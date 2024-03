Pay or OK: il nuovo business model di Meta cambia gli scenari per la privacy

12 Marzo 2024

I nuovi scenari della privacy sono stati i protagonisti della prima puntata della nuova stagione di “Privacy Today un caffè con Guido Scorza”, il format dedicato ai temi della privacy ideato da ESSE-CI Centro Studi, il centro studi nato nell’ambito delle attività di terza missione dello studio legale ESSE-CI Avvocati di Modena e che dal 2024 è entrato all’interno delle attività del think tank Dialoghi.

Secondo Guido Scorza, avvocato, giornalista e professore a contratto di diritto delle nuove tecnologie e privacy, attualmente componente del Collegio del Garante per la protezione dei Dati Personali (GPDP), in cima agli hot topics in fatto di privacy c’è l’attuale modello di business di Meta, l’impresa statunitense fondata da Marck Zuckerberg. “Pay or Ok”, paga o presta il consenso al trattamento dei dati personali che sta dando filo da torcere a tutte le autorità di protezione dei dati personali europee.

Si tratta di una questione nevralgica per il futuro, ma che Scorza si augura che attraverso il confronto possa concludersi con una soluzione innovativa, ma che riesca a salvaguardare la libertà del consenso. “Questa è la questione del momento ma è solo la punta di un iceberg, verrà un giorno non troppo lontano che questo stesso baratto, questa stessa opzione, paghi di più o mi dai i tuoi dati la vedremo applicata in contesti nella nostra vita on-life quella a metà strada tra il digitale e il fisico”.

Guarda il primo episodio di “Privacy Today, un caffè con Guido Scorza”: