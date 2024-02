Riparte Privacy Today, Scorza e Colomba a confronto sul diritto di oggi e domani

24 Febbraio 2024

È al via la terza stagione di “Privacy Today…un caffè con Guido Scorza” il format dedicato ai temi della privacy ideato da ESSE-CI Centro Studi, il centro studi nato nell’ambito delle attività di terza missione dello studio legale ESSE-CI Avvocati di Modena. Da questa edizione l’appuntamento quindecinnale rientrerà nelle attività del think tank Dialoghi che ha come mission quello di mettere in relazione il mondo del diritto, dell’economia e delle istituzioni.

Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, assieme a Vittorio Colomba, avvocato, esperto di diritto delle nuove tecnologie, founder dello studio legale ESSE-CI Avvocati dialogheranno sui temi più attuali legati al mondo della privacy e dei dati.

Noi de Gli Stati Generali siamo media partner del format, che sarà trasmesso in diretta streaming su www.dialoghiofficial.it, e regolarmente riproposto su queste pagine.