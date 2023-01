Amplifon, per la stampa tedesca una “storia di successo italiana”

30 Gennaio 2023

Amplifon è una “storia di successo italiana”. Lo ha scritto nei giorni scorsi il quotidiano finanziario tedesco Borsen Zeitung in un ampio servizio sull’azienda italiana leader mondiale nelle soluzioni e i servizi per la cura dell’udito, con intervista all’amministratore delegato Enrico Vita. “Siamo leader con una quota dell’11% in un mercato globale in consolidamento”, ha sottolineato Vita. Per quanto riguarda la Germania, “oggi siamo i numeri due, il nostro obiettivo è diventare i numeri uno”. “In Germania – ha dichiarato il manager – siamo cresciuti in pochi anni da 200 a 600 negozi e impieghiamo circa 2.000 persone. Abbiamo investito molto in questo mercato, che è uno dei principali al mondo, e vogliamo crescere ancora anche tramite piccole acquisizioni”.