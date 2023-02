Amplifon per il secondo anno di fila nel Sustainability Yearbook di S&P Global

8 Febbraio 2023

Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per la cura dell’udito, è stata inserita per il secondo anno consecutivo da S&P Global nelSustainability Yearbook 2023, che premia le aziende per le loro performance ESG. Inoltre, il Gruppo è stato riconosciutocome Industry Mover, avendo conseguito il miglioramento più significativo del settore rispetto all’anno precedente.

Tra le oltre 7.800 aziende analizzate per il Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2022, solo 708 sono state selezionate per la loro migliore performance di sostenibilità, tra cui Amplifon nel settore Healthcare Providers&Services.

Per Amplifon è un ulteriore riconoscimento del proprio impegno sulle tematiche ESG e di sostenibilità, che si riflette anche nelle varie attività implementate per raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano di Sostenibilità “Listening Ahead”.